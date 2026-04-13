Dipampco frustra doble asesinato y captura a supuestos sicarios en Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA

Las autoridades identificaron a los detenidos como alias Joche, de 21 años, originario de Choloma y residente en la zona de la captura, y alias El Chele, de 42 años, originario y residente en San Luis.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ( Dipampco ) frustró la mañana de este lunes un doble asesinato y capturó a dos presuntos sicarios durante una operación de inteligencia ejecutada en la aldea San Isidro, municipio de San Luis, en el departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con las investigaciones de Dipampco, ambos sospechosos estarían vinculados a actividades de sicariato y se desplazaban por distintas regiones del país cometiendo delitos de forma independiente, como parte de estructuras criminales.

El informe policial detalla que los detenidos presuntamente se dirigían a ejecutar a dos ciudadanos en el departamento de Santa Bárbara, acción que fue frustrada gracias a la intervención oportuna de los equipos de inteligencia y operación de campo.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor, 10 casquillos, dos proveedores para fusil, así como una prenda similar a la indumentaria utilizada por la Policía Militar del Orden Público, la cual presuntamente era usada para facilitar actividades ilícitas.

Asimismo, se incautaron 17 envoltorios con supuesta cocaína, varios teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que serán analizados como parte del proceso investigativo para determinar la estructura y posibles vínculos criminales.

Los dos detenidos fueron remitidos a las autoridades competentes por suponerlos responsables de los delitos de actos preparatorios para el delito de homicidio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones de uso prohibido, además de uso indebido de indumentaria militar.

Las autoridades indicaron que la operación permitió evitar la consumación de un doble homicidio que habría generado un nuevo hecho violento en la zona occidental del país.

Dipampco reiteró que este tipo de acciones buscan debilitar estructuras criminales dedicadas al sicariato y al narcotráfico en el territorio nacional.