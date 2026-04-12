Capturan a “El Otoniel” y “El Anthony” por supuesto tráfico de drogas en El Progreso

El Progreso, Yoro

Las acciones policiales se desarrollaron en el barrio Buenos Aires, en el municipio de Santa Rita, y en la colonia Núñez de El Progreso, donde funcionariospoliciales lograron la aprehensión de los sospechosos.

La Policía Nacional de Honduras capturó este domingo en flagrancia a dos presuntos distribuidores independientes de droga conocidos con los alias de “El Otoniel” y “El Anthony”, en operativos realizados en distintos puntos del departamento de Yoro.

De acuerdo con el informe preliminar, los detenidos, de 31 y 26 años, originarios de Santa Rita y El Progreso respectivamente, fueron requeridos en posesión de varios envoltorios plásticos transparentes que contenían supuestas sustancias ilícitas.

Al primero de ellos se le decomisaron seis envoltorios con polvo blanco y piedra blanca, que se presume corresponden a cocaína y crack. Mientras que al segundo se le encontraron cuatro envoltorios con hierba seca, presunta marihuana, supuestamente listos para su distribución, además de dos teléfonos celulares.

A ambos se les abrió expediente investigativo por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública y del Estado de Honduras. Asimismo, las autoridades indicaron que continúan las diligencias para determinar si los sospechosos mantienen vínculos con alguna estructura dedicada al microtráfico en la zona.

Los detenidos, junto a la evidencia decomisada, serán puestos a disposición de los operadores de justicia para continuar con el procedimiento conforme a ley.