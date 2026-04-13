Ofrecían viajes exclusivos, pero estafaban a sus clientes: caen vendedores de paquetes turísticos

Tegucigalpa, Honduras.

Agentes policiales capturaron este lunes a tres ejecutivos de agencias de viajes señalados por su presunta participación en estafas relacionadas con paquetes turísticos nacionales e internacionales. Entre los detenidos figuran Wilson David Figueroa García y Alex Fernando Martínez Aguilar, acusados como supuestos cómplices del delito de estafa continuada agravada en perjuicio de al menos cinco personas. Según las investigaciones, los afectados habrían entregado un total de 167,250 lempiras por viajes a destinos como Europa y las Islas de la Bahía, los cuales no se concretaron.

De acuerdo con el expediente, los servicios eran ofrecidos a través de una reconocida empresa turística, que en redes sociales operaba bajo un nombre de referencia. En este mismo caso, las autoridades mantienen una orden de captura pendiente contra otra persona señalada como principal responsable, a quien se le atribuye la estafa de 16 víctimas por un monto que supera los 691 mil lempiras. En una segunda línea de investigación, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Eda Elizabeth Medina Matute, representante legal de otra agencia de viajes, acusada como presunta autora de estafa continuada agravada. Según las denuncias, una de las víctimas habría pagado 93,574 lempiras por un tour en varias ciudades de Europa, sin recibir boletos ni documentación de viaje. En otro caso, una afectada reportó un perjuicio total de 95,739 lempiras, luego de que la agencia reprogramara el viaje el mismo día de salida, obligándola a adquirir nuevos boletos por su cuenta.