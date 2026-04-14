Caen alias Bellaco y Baby Sugar, supuestos miembros de la 18, en La Lima

La Lima, Cortés.

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crímen Organizado (Dipampco), los sospechosos utilizaban una unidad de mototaxi como medio para movilizarse, vigilar a sus víctimas y ejecutar las actividades de cobro, manteniendo bajo presión constante a comerciantes y transportistas que operan en la zona.

En las últimas horas fueron detenidos en La Lima, Cortés , dos presuntos integrantes de la pandilla 18 cuando, supuestamente, realizaban el cobro de una suma de dinero considerada por autoridades como “exorbitante”.

Los detenidos fueron identificados con los alias de “Bellaco”, de 24 años, originario de Yoro y residente en la colonia La Planeta, quien según los reportes contaba con al menos dos años dentro de la estructura criminal y era el encargado de coordinar la logística para la recolección del dinero en sectores estratégicos de La Lima.

Junto a él fue capturado alias “Baby Sugar”, de 17 años, señalado como integrante desde hace aproximadamente tres años, pese a su edad. Las autoridades lo consideran de alta peligrosidad, ya que presuntamente se encargaba de emitir amenazas de muerte contra propietarios de negocios para obligarlos a pagar extorsiones.

Además, se informó que ya había sido detenido en septiembre de 2025 por el mismo delito en el sector Planeta.

Al momento de la detención, los agentes les decomisaron un arma de fuego, munición de uso prohibido, dinero en efectivo, la mototaxi que utilizaban para sus operaciones y dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.