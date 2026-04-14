Óscar Alvarenga era el joven asesinado dentro de su vivienda en Baracoa

Puerto Cortés

La víctima fue identificada como Óscar Alvarenga , un joven conocido en la zona, quien, según información preliminar, fue atacado dentro de su propia habitación en el sector conocido como El Puentón de Baracoa.

Un hecho violento se registró ayer lunes en el sector de Baracoa, municipio de Puerto Cortés, donde un joven perdió la vida violentamente.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió al interior de la vivienda donde residía el joven, lo que ha generado consternación entre vecinos y allegados.

Asimismo, se informó que la víctima era miembro de la comunidad LGBT. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre los posibles responsables ni el móvil del crimen.

Agentes policiales se hicieron presentes en la escena para acordonar el área y recabar indicios que ayuden a esclarecer el hecho.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula.

Autoridades han iniciado un proceso de investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió este nuevo hecho violento en la zona norte del país.