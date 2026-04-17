¿Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados? Esto se sabe

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal se colocó en las principales portadas del entretenimiento.
Ahora, distintos reportes indican que los cantantes de música regional mexicana tomaron la decisión de separarse.
Distintos sitios especializados en la farándula reportaron que Ángela Aguilar y Christian Nodal se separaron a pesar de que llevan poco más de un año casados.
Es importante señalar que hasta el momento la cantante de "En realidad" y el intérprete de "Adiós amor" no han confirmado ni desmentido la información que circula.
En la reciente transmisión del programa de espectáculos "En Shock", el conductor, Jorge Carbajal, aseguró que actualmente Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados.
El experto en temas de la farándula detalló que todo comenzó desde el estreno del video oficial de la canción "Un vals".
De acuerdo con el reporte, Ángela Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, expresaron su molestia por el video de la canción "Un vals". Ante esa situación, Christian Nodal, subió un mensaje deslindándose de la polémica, asegurando que no era dueño ni de su nombre.
La información detalla que Ángela Aguilar y Pepe Aguilar tuvieron una fuerte discusión con Christian Nodal por el lanzamiento del polémico video.
Posteriormente el matrimonio habría tomado la decisión de separarse, aunque por el momento no hay nada oficial.
En este sentido, Jorge Carbajal aseguró que el intérprete de "De los besos que te di" estaría esperando la decisión final de su esposa, Ángela Aguilar, sobre su relación.