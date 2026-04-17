¿Selena Gomez y Benny Blanco se divorcian? Esto circula en redes

Una nueva ola de rumores sobre una supuesta ruptura entre Selena Gomez y Benny Blanco se propagó con rapidez en redes sociales, impulsada por una imagen viral que muchos interpretaron como evidencia de una crisis matrimonial.
El origen de la especulación fue una supuesta historia de Instagram atribuida a la artista, en la que aparentemente afirmaba: “Estoy soltera. Sin dramas, sin secretos, solo centrada en mí misma y en mi tranquilidad por ahora”.
La captura se difundió ampliamente en plataformas como X, donde varios usuarios aseguraban que la publicación había sido eliminada poco después de ser compartida, lo que incrementó la credibilidad del rumor entre algunos internautas.
Sin embargo, un análisis más detallado de los hechos permitió desmontar la versión. No existe evidencia verificable de que dicha historia haya sido publicada en la cuenta oficial de Gomez.
La ausencia de registros en plataformas confiables y la falta de respaldo por parte de medios reconocidos llevaron a concluir que se trataba de un montaje fabricado por usuarios en redes sociales.
A partir de esa imagen, comenzaron a circular versiones más elaboradas sobre una presunta crisis en la relación, incluyendo supuestas infidelidades y una posible separación del hogar que la pareja comparte en Los Ángeles.
No obstante, estas afirmaciones tampoco cuentan con fuentes identificables ni pruebas documentales. Incluso, una de las publicaciones que impulsó el rumor provino de la cuenta Hoops Crave, conocida por su contenido de carácter paródico.
Lejos de confirmar una ruptura, la actividad reciente de Gomez en redes sociales sugiere lo contrario. En una de sus publicaciones, la cantante se refirió a sí misma como “Mrs. Blanco”, en clara alusión a su matrimonio.
Además, días antes de la controversia, la también actriz había compartido imágenes de su vida cotidiana junto a su esposo, proyectando una relación estable y cercana. La pareja hizo pública su relación en 2023 y contrajo matrimonio en septiembre de 2025 en una ceremonia celebrada en Santa Bárbara, que reunió a cerca de 170 invitados y captó la atención mediática internacional.
Cabe recordar que no es la primera vez que ambos enfrentan rumores. A finales de febrero de 2026, Blanco protagonizó un episodio viral tras el lanzamiento de su podcast "Friends Keep Secrets", donde su apariencia generó críticas en redes; situación que Gomez abordó con humor al participar en el programa y besarle el pie frente a cámaras, en un gesto interpretado como apoyo hacia su pareja.