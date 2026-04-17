¿Selena Gomez y Benny Blanco se divorcian? Esto circula en redes

Cabe recordar que no es la primera vez que ambos enfrentan rumores. A finales de febrero de 2026, Blanco protagonizó un episodio viral tras el lanzamiento de su podcast "Friends Keep Secrets", donde su apariencia generó críticas en redes; situación que Gomez abordó con humor al participar en el programa y besarle el pie frente a cámaras, en un gesto interpretado como apoyo hacia su pareja.