Estas zonas de Honduras no tendrán luz por ocho horas este sábado 18 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este sábado 18 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Atlántida y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En San Pedro Sula, los cortes se registrarán de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y abarcarán la Col. Panting, Col. Suyapa, Col. Suyapa Anach, Col. Providencia I y II, Col. San Antonio I y II, Residencial Las Acacias, Col. San Isidro, Col. 10 de Septiembre, Col. Ebenezer, Col. Villa Rica, Col. Santa Ana, Col. Montebello, Col. Los Laureles, Col. 15 de Septiembre, Col. Los Tamarindos, Col. Los Mangles, Gran Central Metropolitana, Café Continental, Oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Funymaq y Becamo.
En los municipios de Tela, Arizona y Esparta, en el departamento de Atlántida, así como en Morazán, Yoro, las interrupciones se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando tanto zonas urbanas como rurales. Entre los puntos señalados se encuentran la Gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, Talleres de las Aldeas SOS, Col. Venecia, Col. Villas del Carmen, Col. El Edén, Bo. El Sauce, Aldea Lancetilla, Bo. El Campo Elvir, Bo. Miramar, Bo. La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, Col. Grandt, Bo. Hiland Creek (sur), Aldea Piedras Gordas, Aldea Cedros, Aldea Cabeza de Indio, Bo. El Retiro, Bo. La Laguna, Col. 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, Col. Las Lomas, Res. Florens, Col. Nuevo Amanecer, Aldea KM. 4, Col. Quebrada de Arena, Aldea El Boquete, Aldea La Ensenada, Bo. Delicias (Triunfo de la Cruz), Aldea Triunfo de la Cruz, Res. Mar Bella, Aldea KM. 7, Aldea KM. 8, Aldea Las Palmas, Aldea San Martín, Aldea 3 de Mayo Cedros, Aldea KM. 12, Matas del Atlántico, Aldea La Leona, Aldea Hicaque, Aldea Planes de Hicaque, Aldea Planes de Tiburón, Aldea KM. 16, Aldea KM. 17, Aldea Sisama, Aldea San Francisco de Saco, Aldea Tiburones, Col. Ayala, Aldea Coloradito, Municipio de Arizona, Col. San Alejo (Arizona), Col. Brisas de Lean (Arizona), Aldea Santa María, Aldea La Suiza, Desvío Lean (Lean hacia arriba), Aldea El Empalme, Aldea Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, Aldea Hilamo Viejo, Aldea El Retiro, Aldea Mezapa, Col. El Edén (Mezapita), Aldea Mezapita, Generador SEMSA, Generador Mangungo, Generador Matarras, Col. Reyes (Mezapita), Col. Suyapa (Mezapita), Aldea El Astillero, Aldea Matarras, Aldea La Lomas, Aldea La Aurora, Aldea El Guayabo, Col. La Guillén (San José de Texiguat), Aldea San José de Texiguat, Aldea La Bomba, Aldea Nueva Florida, Col. Satélite (Nueva Florida), Aldea La Unión Santa Fe, Aldea Lempira, Aldea La Concepción, Aldea Buena Vista, Aldea Buena Vista (El Barro), Aldea La Yusa, Aldea El Astillero (Fábrica de Aceite Empacadora del Atlántico), Aldea El Coco, Aldea Las Piedras, Aldea Santa Lucía, Aldea Mojimán, Aldea Cangélica Abajo y Cangélica Arriba, Aldea San Juan Lempira, Aldea El Zapote, Aldea Las Delicias, Aldea Las Suyapas, Aldea Morazán, Aldea El Dorado, Desvío Lean hacia La Ceiba, Aldea Río Chiquito, Aldea Barranquia, Desvío Lean hacia abajo, Aldea El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, Aldea París de Lean, Aldea Flores de Lean, Aldea Las Delicias del Cacao, Aldea Ceibita Way, Aldea El Sitio, Aldea Colorado Barra, Aldea Nueva Goo, Aldea Cayo Venado, Aldea Las Rositas, Aldea Sombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Aldea Wachipilín, Aldea La Tarraloza (Esparta) y Aldea Agua Caliente.
En el sector San Alejo (L309) también se verán afectadas la Col. Ruth García, Col. Milenium etapa II y III, Aldea KM. 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, Aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), Aldea La Esperanza, Proyecto Colprosumah, Aldea La Esperanza Santiago, Col. Canadá (La Esperanza), Aldea Nueva Esperanza, Aldea La Tarraloza (Tela), Aldea KM. 7, Col. Buena Vista, Aldea El Junco, Col. Los Pinos (El Junco), Aldea El Guano, KM. 10, KM. 11, KM. 13, Aldea San Martín (El Jute), Aldea El Jute, KM. 14, KM. 15, KM. 16, Aldea El Milagro etapas 1 y 2, Aldea Arena Blanca, Aldea Cerritos, Aldea La Montañita, Aldea Citronela, Aldea La Ica, Aldea Buenos Aires, Col. Richard Wayfort, Aldea San Alejo, Aldea Uluita, Aldea Los Patos, Aldea Los Cocos, Aldea Morejen, Aldea Agua Blanca, Aldea Peiman, Aldea La Fortuna, Aldea La Unión, Aldea Villa Franca y La Tusa (Agua Chiquita).
Otras zonas del municipio de Tela también estarán bajo suspensión del servicio de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, entre ellas el Hospital Tela Integrado, Zona Militar 4 Batallón, Col. 19 de Julio, Col. Solidaridad, Res. Yamil, Res. Venecia, Urbanización Venecia, Res. Las Palmas I y II, Barrio Venecia, Aldeas SOS Infantiles, Col. Milenium etapa I y II, Urbanización Andino, Bo. Las Brisas, Bo. La Curva, Res. Porto Bello, Bo. Buena Vista, Col. 15 de Enero, Col. Sitraterco, Col. Romero Larios, Col. Monte Fresco, Residencial Santa Isabel, Res. Zacapa, Col. San Alejo, Bo. El Paraíso, Col. 4 de Enero, Res. Pelican, Col. Municipal, Col. Flores del Paraíso, Col. Murillo, Aldea Nuevo San Juan, Aldea San Juan, Villas San Juan del Mar, Villas Honduras Shores Plantation, Aldea Tornabé, Bo. Independencia, Hotel Villas Telamar Resort, Bo. Webarich, Bo. Water Tank, Bo. La Isla, Bo. Los Profesores, Bo. El Centro (Norte), Barrio El Centro (Sur), Bo. San Antonio, Bo. San José, Col. Ciudad Perdida, Bo. La Estación, Bo. Morazán, Bo. Suyapa, Bo. Buenos Aires, Col. Sitramedyhs, Bo. Lempira, Bo. Terencio Sierra, Col. Beatriz Thibaud y Bo. Hiland Creek (Norte).
En La Ceiba, los cortes programados de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde alcanzarán la Col. Los Bomberos, Res. Atlante, Col. Los Fuertes, Col. Buenos Aires, Unicath, Col. Miraflores, Res. Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, Col. Merrén, Col. Melgar #2, Col. Villa H, Col. San Juanes, Bo. Mejía, Col. Bantral, Bo. Independencia, Col. Los Portales, Bo. Solares Nuevos, así como importantes vías como la avenida Morazán desde Centro Comercial Uniplaza hasta la Funeraria San José, el bulevar 15 de Septiembre desde el cementerio del Bo. Mejía hasta la esquina del Banco Central, y la avenida La República desde Casa Rafael hasta el Parque Central.
También se incluyen Col. Dantoni, Col. Edén, Col. Sitrafa, Col. Sitramedys, Col. La Portuaria, Hospital Atlántida (nuevo), Hospital Suizo Hondureño, Col. Sitramacsa, Col. Piñanza, Col. Hondutel, Col. Esquipulas, Col. Miramar, Col. La Culata, Col. Villa Real, Col. Los Locutores, Col. Alambra, Col. Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, Col. El Dorado, Infop, Mercado San José, UTH, Plantel ENEE, Col. Los Maestros, Energúa, calle 8 desde zona Mazapán hasta Banco de Occidente, avenida La República desde Hotel París hasta el Centro Penal, avenida San Isidro desde Burger King hasta el Muelle Fiscal, Hotel Art Deco Bo. Inglés, Bo. Higuerito, calle desde el Centro Penal hasta Colegio San Isidro, Hospital Euro-Honduras y Hospital Centro Médico.
Las interrupciones también abarcarán otras zonas de La Ceiba, El Porvenir, San Francisco, Esparta y La Masica, incluyendo múltiples colonias, aldeas, municipios, centros educativos, batallones militares, residenciales, hoteles, hospitales, cuencas hidrográficas, centros comerciales y tramos carreteros, conforme al cronograma establecido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre ellos destacan el Aeropuerto Internacional Golosón, Cervecería Hondureña, Hospital Vicente D’Antoni, Plaza Premier, Mall Mega Plaza, la carretera CA-13 desde la gasolinera Texaco Cangrejal hasta el Hotel Emperador y la cuenca del río Cangrejal con sus diferentes comunidades aledañas.