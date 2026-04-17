Estas zonas de Honduras no tendrán luz por ocho horas este sábado 18 de abril

En los municipios de Tela, Arizona y Esparta, en el departamento de Atlántida, así como en Morazán, Yoro, las interrupciones se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando tanto zonas urbanas como rurales. Entre los puntos señalados se encuentran la Gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, Talleres de las Aldeas SOS, Col. Venecia, Col. Villas del Carmen, Col. El Edén, Bo. El Sauce, Aldea Lancetilla, Bo. El Campo Elvir, Bo. Miramar, Bo. La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, Col. Grandt, Bo. Hiland Creek (sur), Aldea Piedras Gordas, Aldea Cedros, Aldea Cabeza de Indio, Bo. El Retiro, Bo. La Laguna, Col. 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, Col. Las Lomas, Res. Florens, Col. Nuevo Amanecer, Aldea KM. 4, Col. Quebrada de Arena, Aldea El Boquete, Aldea La Ensenada, Bo. Delicias (Triunfo de la Cruz), Aldea Triunfo de la Cruz, Res. Mar Bella, Aldea KM. 7, Aldea KM. 8, Aldea Las Palmas, Aldea San Martín, Aldea 3 de Mayo Cedros, Aldea KM. 12, Matas del Atlántico, Aldea La Leona, Aldea Hicaque, Aldea Planes de Hicaque, Aldea Planes de Tiburón, Aldea KM. 16, Aldea KM. 17, Aldea Sisama, Aldea San Francisco de Saco, Aldea Tiburones, Col. Ayala, Aldea Coloradito, Municipio de Arizona, Col. San Alejo (Arizona), Col. Brisas de Lean (Arizona), Aldea Santa María, Aldea La Suiza, Desvío Lean (Lean hacia arriba), Aldea El Empalme, Aldea Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, Aldea Hilamo Viejo, Aldea El Retiro, Aldea Mezapa, Col. El Edén (Mezapita), Aldea Mezapita, Generador SEMSA, Generador Mangungo, Generador Matarras, Col. Reyes (Mezapita), Col. Suyapa (Mezapita), Aldea El Astillero, Aldea Matarras, Aldea La Lomas, Aldea La Aurora, Aldea El Guayabo, Col. La Guillén (San José de Texiguat), Aldea San José de Texiguat, Aldea La Bomba, Aldea Nueva Florida, Col. Satélite (Nueva Florida), Aldea La Unión Santa Fe, Aldea Lempira, Aldea La Concepción, Aldea Buena Vista, Aldea Buena Vista (El Barro), Aldea La Yusa, Aldea El Astillero (Fábrica de Aceite Empacadora del Atlántico), Aldea El Coco, Aldea Las Piedras, Aldea Santa Lucía, Aldea Mojimán, Aldea Cangélica Abajo y Cangélica Arriba, Aldea San Juan Lempira, Aldea El Zapote, Aldea Las Delicias, Aldea Las Suyapas, Aldea Morazán, Aldea El Dorado, Desvío Lean hacia La Ceiba, Aldea Río Chiquito, Aldea Barranquia, Desvío Lean hacia abajo, Aldea El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, Aldea París de Lean, Aldea Flores de Lean, Aldea Las Delicias del Cacao, Aldea Ceibita Way, Aldea El Sitio, Aldea Colorado Barra, Aldea Nueva Goo, Aldea Cayo Venado, Aldea Las Rositas, Aldea Sombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Aldea Wachipilín, Aldea La Tarraloza (Esparta) y Aldea Agua Caliente.