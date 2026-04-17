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¿Dónde está Marlon Ochoa? Se confirma que salió de Honduras tras su destitución

En medio de señalamientos y un juicio político que culminó con su destitución, la salida de Marlon Ochoa del país añadió incertidumbre al panorama en Honduras

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La salida del país del exconsejero electoral Marlon Ochoa en medio del juicio político en su contra ha generado diversas reacciones en el ámbito político hondureño, en un contexto marcado por señalamientos, tensiones y acusaciones cruzadas.
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De acuerdo con reportes, el ahora exintegrante del Consejo Nacional Electoral habría abandonado Honduras durante el desarrollo del proceso legislativo, presuntamente por motivos de seguridad.
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La información fue confirmada por el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, quien informó de su salida del país.
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El caso de Ochoa se enmarca en un juicio político impulsado en el Congreso Nacional, donde se le acusó de obstaculizar el funcionamiento del órgano electoral, así como de generar retrasos en el cronograma de las elecciones generales de 2025 y en la declaratoria de resultados.
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En medio de estas acusaciones, el exfuncionario había denunciado públicamente que el proceso en su contra carecía de garantías y lo calificó como una acción con tintes políticos.
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Además, aseguró haber sido objeto de presiones y amenazas, situación que habría influido en su decisión de no comparecer ante el Legislativo.
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Mientras tanto, el Congreso avanzó con el juicio político que culminó con su destitución, aprobada con una amplia mayoría de votos, junto a otros funcionarios electorales vinculados al caso.
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La situación ha profundizado la crisis dentro del sistema electoral hondureño, en un escenario donde persisten cuestionamientos sobre el futuro del país.
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Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el destino exacto de Marlon Ochoa.
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Esto mantiene abiertas las interrogantes sobre su paradero y el desarrollo futuro de este caso que sigue generando debate a nivel nacional.
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