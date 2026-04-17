A los 44 años, Natalie Portman anuncia tercer embarazo con su nueva pareja

La actriz estadounidense Natalie Portman sorprendió al confirmar que está embarazada de su tercer hijo a los 44 años, una noticia que marca una nueva etapa en su vida personal y familiar. El anuncio fue dado a conocer en una entrevista con la revista Harper’s Bazaar, donde la ganadora del Premio Oscar expresó su emoción por esta nueva experiencia junto a su actual pareja, el músico francés Tanguy Destable. “Tanguy y yo estamos muy entusiasmados”, declaró.