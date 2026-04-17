A los 44 años, Natalie Portman anuncia tercer embarazo con su nueva pareja

La actriz estadounidense Natalie Portman sorprendió al confirmar que está embarazada de su tercer hijo a los 44 años, una noticia que marca una nueva etapa en su vida personal y familiar. El anuncio fue dado a conocer en una entrevista con la revista Harper’s Bazaar, donde la ganadora del Premio Oscar expresó su emoción por esta nueva experiencia junto a su actual pareja, el músico francés Tanguy Destable. “Tanguy y yo estamos muy entusiasmados”, declaró.
La intérprete también compartió una reflexión profunda sobre la maternidad, subrayando la importancia de valorar este momento. “Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”, afirmó.
Portman, hija de un médico especialista en Fertilidad, reconoció que es consciente de las dificultades que muchas mujeres enfrentan para concebir. “Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada... quiero ser respetuosa con eso”, señaló.
En esa misma línea, enfatizó que el embarazo es una experiencia compleja, aunque llena de alegría. “Es algo hermoso, pero tampoco es algo fácil”, añadió, mostrando una visión equilibrada y realista.
A diferencia de sus embarazos anteriores, la actriz aseguró sentirse más tranquila y conectada consigo misma. “Hay una calma esta vez... eso hace que la experiencia sea hermosa cada día”, explicó.
La artista también reveló que está viviendo esta etapa con una perspectiva distinta, consciente de que podría ser su último embarazo. “Estoy atesorando cada momento”, expresó.
Recientemente, Portman fue vista en las calles de París luciendo su vientre, en una aparición que rápidamente captó la atención de medios y seguidores.
En cuanto a su vida personal, la actriz es madre de dos hijos, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, con quien compartió más de una década de relación.
Ambos se conocieron durante el rodaje de la película El cisne negro, experiencia que ella misma describió como “una de esas historias románticas” que marcaron su vida.
Tras su divorcio en 2024, Portman inició una nueva relación con Destable, con quien ha mantenido un perfil discreto. Ahora, la pareja se prepara para recibir a su primer hijo en común.