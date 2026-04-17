Piden oración por el tiktoker Hernán Martínez tras aparatoso accidente

Con el paso de las horas, surgieron versiones contradictorias sobre su evolución médica. En redes sociales circuló información que apuntaba a una supuesta mejoría. Sin embargo, esta versión fue desmentida por su tía, Christa Martínez, quien aclaró públicamente la condición actual del joven. "Esta noticia es falsa, sigue muy delicado. Esto no puede ser el final, sigamos orando con más fe que nunca", señaló.