Piden oración por el tiktoker Hernán Martínez tras aparatoso accidente

El creador de contenido hondureño Carlos Hernán Martínez atraviesa un momento crítico tras sufrir un accidente de tránsito en las últimas horas, hecho que lo mantiene en estado delicado en un centro asistencial de Tegucigalpa.
La situación ha generado una ola de preocupación en redes sociales, donde familiares, amigos y seguidores se han unido en cadenas de oración por su recuperación.
La noticia fue confirmada por su madre, Jessenia Leiva, quien utilizó sus plataformas digitales para pedir apoyo espiritual ante la gravedad del estado de salud de su hijo.
"Ayúdenme a orar, mi bebé tuvo un accidente y se me quiere ir", expresó en una publicación que rápidamente se viralizó.
De acuerdo con reportes preliminares, el incidente habría ocurrido la noche del miércoles 15 de abril en el anillo periférico de la capital, cuando Martínez se trasladaba en un vehículo tipo pick-up junto a otras personas, quienes también resultaron heridas.
En un primer momento, la identidad de los involucrados no fue confirmada, pero horas después se estableció que el joven tiktoker era uno de los afectados y que se encontraba luchando por su vida.
El creador de contenido, conocido popularmente como "Doña Mecha", había compartido contenido en sus redes sociales apenas horas antes del accidente, donde se le observaba en aparente buen estado.
Con el paso de las horas, surgieron versiones contradictorias sobre su evolución médica. En redes sociales circuló información que apuntaba a una supuesta mejoría. Sin embargo, esta versión fue desmentida por su tía, Christa Martínez, quien aclaró públicamente la condición actual del joven. "Esta noticia es falsa, sigue muy delicado. Esto no puede ser el final, sigamos orando con más fe que nunca", señaló.
En el mismo mensaje, la familiar reiteró la fe de la familia en una recuperación favorable, pese al complejo panorama. "Pidamos a Dios que su cerebro sea restaurado completamente, que cada parte vuelva a la normalidad. Este dolor es inmenso, pero creemos en los milagros y en el poder de la oración", agregó.
Personas cercanas también pidieron respeto ante la difusión de rumores y aclararon que Martínez no conducía el vehículo al momento del accidente, desmintiendo versiones que circularon en redes sociales.
El caso vuelve a poner en evidencia la problemática de los accidentes viales en el país. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), en lo que va de 2026 se han registrado más de 4,300 incidentes de tránsito en Honduras, con al menos 486 víctimas mortales.
Mientras tanto, familiares y seguidores continúan atentos a la evolución del joven, aferrados a la esperanza de su recuperación.