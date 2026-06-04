Horóscopo de hoy, 4 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Tendrás tiempo estos días de preparar diversas estrategias para realizar con éxito tu trabajo
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El optimismo será tu bandera en el día de hoy para todos los aspectos en los que tengas que poner algo de tu parte, incluidos los sentimentales. Si no desesperas en tu ímpetu, obtendrás sorpresas y recompensas.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si tienes alguna discusión con tu pareja, evita darla por cerrada sin haber aclarado todos y cada uno de los temas puestos sobre la mesa. Si te dejas cuestiones pendientes, aparecerán en el momento menos oportuno y te aguarán la fiesta.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Aunque laboralmente las cosas te van bien, tendrás que evitar dejar ningún cabo suelto si no quieres tener sorpresas desagradables de cara los días festivos. Contarás con ayuda para dejar todo bien atado.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). En el trabajo puede surgir una importante conversación con algún jefe; mantente alerta y preparado. Tu vida sentimental pasa por momentos turbulentos y debes tomar partido en una difícil decisión. No lo pospongas una vez más.
LEO (23 julio - 22 agosto). Las buenas noticias pueden llegarte por la vía económica. Dinero fresco inesperado llegará a tu bolsillo. Los dolores de cabeza te pueden tener preocupado, pero tu pareja o familia se volcarán contigo y lo olvidarás enseguida.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Deberás evitar tu vena más autoritaria con compañeros o subordinados en el trabajo, y procurar escuchar en todo momento sus opiniones para rebajar las tensiones. Tendrás así todo bajo control y comenzarás una racha de suerte.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si estás llegando a una edad madura, no te vendría mal cuidar un poco tu salud y tener en cuenta en actividades muy movidas sería bueno que calentaras un poco antes de iniciar el esfuerzo y que después realizases también ejercicios de recuperación.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Entrarás en breve en una etapa en la que se te va a exigir un mayor grado de responsabilidad laboral y deberás tener en cuenta todas las variables para no cometer errores.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). El mal humor puede complicarte hoy un poco la vida. Ten cuidado de no perder los papeles, porque puedes acabar muy solo. En el trabajo pueden sucederte cosas realmente importantes si logras mantener tus proyectos al día.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Procura no enfrentarte de forma directa a tus jefes o superiores si no quieres salir perjudicado. Tendrás que demostrarles con los hechos que tú estabas en los cierto, aunque te cueste un esfuerzo suplementario. Te será muy bien valorado.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Sentirás la necesidad de controlar a los otros, pero esta actitud sólo te causará complicaciones, deberías relajarte y disfrutar un poco de tu propia intimidad, a menudo invadida de las preocupaciones de los demás.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las emociones pueden estar a flor de piel y deberás evitar todo tipo de enfrentamientos, por muy divertidos que te parezcan. Subconscientemente, puedes ver las cosas con un tinte más crítico de lo normal, y estallar en momentos inadecuados.