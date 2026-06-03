¿Era humo? Los Wayans causan furor con atrevida campaña de "Scary Movie 6"

La expectativa por el estreno de "Scary Movie 6" continúa creciendo entre los seguidores de una de las franquicias de comedia más exitosas de los años 2000. A pocos días de llegar a las salas de cine, la producción ha intensificado su campaña promocional con una serie de actividades que apelan directamente a la nostalgia de los fanáticos.
La más reciente de estas acciones tuvo lugar en Times Square, Nueva York, donde una inesperada intervención urbana logró captar la atención de turistas, residentes y usuarios de redes sociales alrededor del mundo.
Como parte de la estrategia de lanzamiento, Paramount Pictures instaló un enorme cubo transparente en una de las zonas más transitadas de Manhattan. La estructura se convirtió rápidamente en el centro de las miradas debido a la inusual actividad que se desarrolló en su interior.
Los encargados de protagonizar la activación fueron algunos de los rostros más emblemáticos de la saga. Entre ellos destacaron Anna Faris, así como los hermanos Marlon y Shawn Wayans, quienes regresan para esta nueva entrega que busca reconectar con el espíritu de las películas originales.
Junto a ellos apareció un actor caracterizado como Ghostface, el icónico asesino enmascarado que ha sido objeto de innumerables parodias dentro del universo de "Scary Movie". La presencia del personaje despertó de inmediato la emoción de los seguidores congregados en el lugar.
La sorpresa aumentó cuando los intérpretes comenzaron a llenar el cubo con una espesa nube de humo, recreando una escena que muchos relacionaron con el irreverente estilo de humor que caracterizó a la franquicia desde su debut en el año 2000.
Desde el interior de la cabina, los actores simularon ver la primera película de la saga mientras interactuaban con el público. El momento culminó con la recreación en vivo de la recordada escena del "¡Wazzzup!", uno de los momentos más emblemáticos de la cinta original.
Las imágenes de la activación no tardaron en viralizarse. Algunos usuarios interpretaron que los actores estaban consumiendo marihuana frente a los asistentes, una percepción que generó debate y comentarios en distintas plataformas digitales.
Sin embargo, la realidad detrás del espectáculo fue mucho menos polémica. De acuerdo con diversos reportes, la producción recurrió a máquinas de humo teatral, hielo seco y cigarrillos herbales libres de THC y nicotina para crear el efecto visual sin infringir ninguna normativa local.
El uso de estos recursos permitió recrear la atmósfera deseada de forma segura y legal, evitando cualquier conflicto con las estrictas regulaciones de salud pública y seguridad que rigen los eventos masivos en la ciudad de Nueva York. Según información divulgada por Yahoo Entertainment, el objetivo principal de la campaña fue rendir homenaje al personaje de Shorty Meeks y a algunos de los momentos más recordados de la franquicia. Al mismo tiempo, la acción sirvió para promocionar la nueva película y una línea de productos coleccionables oficiales.