¿Era humo? Los Wayans causan furor con atrevida campaña de "Scary Movie 6"

El uso de estos recursos permitió recrear la atmósfera deseada de forma segura y legal, evitando cualquier conflicto con las estrictas regulaciones de salud pública y seguridad que rigen los eventos masivos en la ciudad de Nueva York. Según información divulgada por Yahoo Entertainment, el objetivo principal de la campaña fue rendir homenaje al personaje de Shorty Meeks y a algunos de los momentos más recordados de la franquicia. Al mismo tiempo, la acción sirvió para promocionar la nueva película y una línea de productos coleccionables oficiales.