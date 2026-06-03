Revelan que la doctora Mariam Morales se refugió en un hotel por problemas emocionales

El caso de la doctora Mariam Elisa Morales Donaire, de 23 años, estaría vinculado a problemas sentimentales y familiares que la habrían llevado a buscar refugio en un hotel de la ciudad de Granada, donde posteriormente fue localizada en estado crítico.
Actualmente, la joven médica continúa hospitalizada.
Fuentes cercanas confirmaron que la doctora fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo vigilancia médica especializada, luego de que su condición de salud se complicara en las últimas horas.
De acuerdo con la información preliminar, familiares lograron rastrear el teléfono celular de la joven hasta el hotel La Gran Sultana, en Nicaragua.
Posteriormente la encontraron en una condición delicada, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial.
Según el informe policial, la doctora habría manifestado que atravesaba un cuadro depresivo desde hace aproximadamente un año y que decidió viajar a Granada para aislarse y permanecer sola, intentando atentar contra su vida con un bisturí sin lograrlo. Su madre está enferma.
La doctora Mariam fue hallada con lesiones autoinfligidas en ambas muñecas dentro de la habitación número uno del hotel, luego de haberse reportado su supuesta desaparición en horas de la mañana del 1 de junio.
La Policía Nacional descartó que la joven haya sido víctima de secuestro o desaparición forzada, confirmando que se trasladó por sus propios medios hasta la ciudad de Granada.
Las investigaciones establecen que la profesional permaneció en el hotel, donde consumió bebidas alcohólicas y utilizó las instalaciones de la piscina antes de ingresar nuevamente a su habitación, donde posteriormente fue localizada.
El señor Luis Mariano Morales Romero, padre de la joven Mariam Elisa Morales Donaire, agradeció a las autoridades de la Polícia Nacional por el trabajo realizado y rechazo las campañas de manipulación y mentiras surgidas por el caso.
El comisionado Victoriano Ruiz, jefe de Auxilio Judicial, explicó que la denuncia fue interpuesta por la hermana de la médica, luego de que saliera de su vivienda supuestamente con destino a su trabajo y no regresara.
El Ministerio de Salud informó que la doctora Morales Donaire será suspendida temporalmente de sus funciones médicas mientras completa su proceso de recuperación emocional y física.
Las autoridades concluyeron que no existió ningún hecho delictivo relacionado con secuestro, por lo que el caso fue esclarecido tras su localización.
El Ministerio de Salud del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reiteró que la medida de suspensión responde a su estado emocional y a la necesidad de priorizar su recuperación integral.
Familiares, amigos y colegas del gremio médico continúan atentos a su evolución, mientras la joven permanece bajo estricta observación médica.