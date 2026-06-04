Se acabó el amor: Camila Cabello y Henry Chalhoub toman caminos separados

Camila Cabello vuelve a estar en el centro de la conversación mediática, esta vez por el fin de su relación sentimental con el empresario Henry Junior Chalhoub. Diversos medios estadounidenses reportaron este 4 de junio que la pareja decidió poner punto final a su historia de amor después de más de un año juntos.
La información fue difundida inicialmente por TMZ y posteriormente confirmada por la revista PEOPLE. Hasta el momento, ni la cantante ni su entorno cercano han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir los reportes. Según versiones citadas por el diario británico The Sun, la ruptura habría ocurrido recientemente y fue resultado de una conversación sincera entre ambos. La fuente aseguró que la pareja llegó a la conclusión de que, pese al cariño mutuo, la relación no tenía un futuro a largo plazo.
De acuerdo con ese mismo testimonio, Cabello y Chalhoub disfrutaron plenamente del tiempo compartido y conservarían una buena relación tras la separación. Sin embargo, entendieron que sus proyectos personales y circunstancias actuales los llevaban por caminos distintos.
El nombre de Henry Chalhoub comenzó a ganar notoriedad internacional a finales de 2024, cuando fue vinculado sentimentalmente con la intérprete de "Havana" y "Señorita". Desde entonces, el empresario se convirtió en una figura recurrente en la prensa de espectáculos.
Chalhoub pertenece a una de las familias más influyentes del mercado de lujo en Medio Oriente. Su familia es propietaria de Chalhoub Group, una empresa especializada en la distribución y comercialización de marcas exclusivas en la región.
La compañía mantiene vínculos comerciales con reconocidas firmas internacionales como Versace, Jimmy Choo, Jacquemus y diversas marcas pertenecientes al conglomerado LVMH. Diversos reportes estiman que la fortuna familiar ronda los 1,200 millones de dólares.
Los primeros rumores sobre el romance surgieron en noviembre de 2024, cuando ambos fueron vistos compartiendo en una celebración posterior a un desfile de moda de Elie Saab en Arabia Saudita. A partir de entonces comenzaron a aparecer juntos con mayor frecuencia.
Meses después, la pareja fue fotografiada durante unas vacaciones en St. Barts, donde se les vio caminando tomados de la mano. Posteriormente asistieron a eventos internacionales como la Semana de la Moda de París, reforzando las especulaciones sobre la solidez de su relación.
Aunque Camila Cabello siempre ha procurado mantener su vida privada lejos del foco mediático, en distintas ocasiones dejó discretas pistas de su felicidad sentimental. Una de las más comentadas ocurrió durante unas vacaciones en Ibiza, cuando compartió imágenes acompañadas de una reflexión sobre estar disfrutando de “enamorarse”, leer, tocar guitarra y vivir nuevas experiencias.
La última aparición pública de la pareja se produjo durante el festival Coachella 2026, donde fueron captados caminando juntos entre los asistentes. Semanas después, la noticia de su separación sorprendió a sus seguidores. El cierre de una relación que, aunque discreta, logró captar la atención del mundo del entretenimiento.