Se acabó el amor: Camila Cabello y Henry Chalhoub toman caminos separados

La información fue difundida inicialmente por TMZ y posteriormente confirmada por la revista PEOPLE. Hasta el momento, ni la cantante ni su entorno cercano han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir los reportes. Según versiones citadas por el diario británico The Sun, la ruptura habría ocurrido recientemente y fue resultado de una conversación sincera entre ambos. La fuente aseguró que la pareja llegó a la conclusión de que, pese al cariño mutuo, la relación no tenía un futuro a largo plazo.