Banda de “Berna”: Fiscalía asegura condenas contra dos nuevos implicados en red criminal

Este lunes se logró la condena de Sindy Maesy Martínez Ortiz y Jorge Ezequiel Meza Díaz, declarados culpables de asociación para delinquir a través de un procedimiento abreviado. Ambos están vinculados con la desaparición de 12 personas ocurrida el 12 de junio de 2024, un hecho que conmocionó a la zona norte del país.
En relación con este mismo caso, Olga Leticia Álvarez fue encontrada culpable en mayo de este 2025. La acusada había sido deportada desde Estados Unidos y capturada el 29 de enero de 2025, tras varios meses de seguimiento internacional.
Actualmente, permanecen recluidos otros miembros de la organización criminal conocida como la banda de “Berna”, entre ellos Marvin Javier Banegas Jaén, Luis Edgardo Martínez Lezama, Víctor Manuel Márquez Lizama, Imer Noé Guevara Castellanos, Ángel Miguel Inestroza Colomer, Gamalie Odil Rodríguez Solórzano y Juan Ángel Chicas García, capturados el 5 de diciembre de 2024.
Las investigaciones también apuntan a posibles vínculos con el asesinato de José Octavio Sosa Méndez, hermano de José Rafael Sosa Méndez, requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico. Junto a él se investiga la desaparición de 11 supuestos escoltas.
Equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) y unidades de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan con las pesquisas.
Las autoridades esperan que las diligencias permitan esclarecer los hechos ocurridos en los bajos de Baracoa (Puerto Cortés) y Las Marías (Tela, Atlántida), donde se reporta la desaparición de al menos 26 personas.
Hechos
Según las investigaciones policiales, el asesinato de José Octavio Sosa Méndez y su escolta fue ordenado por el narcotraficante hondureño Byron Ricardo Ruiz Ruiz, quien operaba en Guatemala y fue asesinado el 12 de febrero de 2025. Su muerte, presuntamente, está vinculada al caso del hermano del extraditado y sus guardaespaldas.
Ruiz mantenía una violenta disputa con José Rafael Sosa Méndez por el control del tráfico de drogas, lo que habría sido el origen del conflicto entre ambos y desencadenado los crímenes.
Las investigaciones policiales señalan que parte del enfrentamiento entre las estructuras criminales de Sosa Méndez y Ruiz está relacionado con las tierras de Magdaleno Meza en Baracoa, consideradas estratégicas para el trasiego de droga.
Byron Ruiz tenía como socio en Baracoa a José Bernabe Acevedo, alias Berna, a quien ordenó asesinar a Sosa Méndez y sus escoltas.
El 6 de julio de 2024 las autoridades judiciales libraron orden de captura contra el exoficial de policía Carlos Miguel Núñez, alias Caluy y contra José Bernabe Acevedo, alias Berna, por el delito de secuestro agravado en perjuicio de Sosa Méndez y sus guardaespaldas.
Berna y el exoficial Nuñez eran los líderes de la estructura criminal que secuestró y ultimó a las 12 personas, según las indagaciones de la Unas.