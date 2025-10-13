Banda de “Berna”: Fiscalía asegura condenas contra dos nuevos implicados en red criminal

Tegucigalpa

Este lunes se logró la condena de Sindy Maesy Martínez Ortiz y Jorge Ezequiel Meza Díaz, declarados culpables de asociación para delinquir a través de un procedimiento abreviado. Ambos están vinculados con la desaparición de 12 personas ocurrida el 12 de junio de 2024, un hecho que conmocionó a la zona norte del país.

En relación con este mismo caso, Olga Leticia Álvarez fue encontrada culpable en mayo de este 2025. La acusada había sido deportada desde Estados Unidos y capturada el 29 de enero de 2025, tras varios meses de seguimiento internacional.

Actualmente, permanecen recluidos otros miembros de la organización criminal conocida como la banda de “Berna”, entre ellos Marvin Javier Banegas Jaén, Luis Edgardo Martínez Lezama, Víctor Manuel Márquez Lizama, Imer Noé Guevara Castellanos, Ángel Miguel Inestroza Colomer, Gamalie Odil Rodríguez Solórzano y Juan Ángel Chicas García, capturados el 5 de diciembre de 2024.

Las investigaciones también apuntan a posibles vínculos con el asesinato de José Octavio Sosa Méndez, hermano de José Rafael Sosa Méndez, requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico. Junto a él se investiga la desaparición de 11 supuestos escoltas.

Equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) y unidades de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan con las pesquisas.

Las autoridades esperan que las diligencias permitan esclarecer los hechos ocurridos en los bajos de Baracoa (Puerto Cortés) y Las Marías (Tela, Atlántida), donde se reporta la desaparición de al menos 26 personas.