  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores

La pelea por el Pichichi de la Liga Española se pone emocionante tras el triplete de Ferran Torres que presiona a Mbappé.

Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
1 de 18

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras el hat-trick de Ferran Torres que amenaza a Kylian Mbappé en el Pichichi de España. ¡Superaron a Lewandowski!
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
2 de 18

17. Dani Olmo, Fermín López y Raphinha (Barcelona) - Los tres futbolistas del Barça han marcado 4 goles cada uno en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
3 de 18

16. Alexander Sorloth y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - Los dos delanteros suman 4 goles cada uno con los colchoneros en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
4 de 18

15. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - El delantero español ha anotado 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
5 de 18

14. Vinicius Júnior (Real Madrid) - El delantero brasileño tiene 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
6 de 18

13. Pere Milla (Espanyol) - El delantero español suma 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
7 de 18

12. Borja Iglesias (Celta de Vigo) - El delantero español ha marcado 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
8 de 18

11. Antony (Betis) - El delantero brasileño anotó el primer gol del equipo bético en la derrota (3-5) contra el Barcelona y acumuló si quinto tanto de la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
9 de 18

10. Tajon Buchanan (Villarreal) - El delantero canadiense marcó un gol en el triunfo contra Getafe y llegó a 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
10 de 18

9. Alberto Moleiro (Villarreal) - El centrocampista español no pudo marcar contra Getafe y está con 6 goles en esta temporada de la Liga Española 2025-2026.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
11 de 18

8. Etta Eyong (Levante) - El delantero camerunés acumula 6 goles en la Liga Española 2025-2026.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
12 de 18

7. Juan 'Cucho' Hernández (Betis) - El delantero colombiano anotó un gol de penal contra el Barcelona y ahora tiene 6 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
13 de 18

6. Lamine Yamal (Barcelona) - El delantero español marcó un gol en la victoria contra el Betis y llegó a 6 goles en este temporada de la Liga Española 2025-2026.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
14 de 18

5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino tiene 7 goles en la Liga Española 2025-2026. Suma cuatro partidos consecutivos sin marcar en el campeonato doméstico.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
15 de 18

4. Vedat Muriqi (Mallorca) - El delantero kosovar no pudo anotar en esta jornada ante el Oviedo y acumula 8 goles en 15 jornadas de la Liga Española 2025-2026.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
16 de 18

3. Robert Lewandowski (Barcelona) - El delantero polaco se quedó sin marcar contra el Betis y se quedó en 8 goles en la Liga Española 2025-2026.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
17 de 18

2. Ferran Torres (Barcelona) - El delantero español anotó un hat-trick en el triunfo (3-5) contra el Betis y llegó a 11 goles en la Liga Española 2025-2026. Se puso muy cerca del líder del Pichichi de España.
Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores
18 de 18

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés tiene 16 goles en la cima de la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. 'Kiki' puede aumentar su ventaja el domingo cuando enfrente al Celta de Vigo.
Cargar más fotos