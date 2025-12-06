Pichichi Liga Española: Marca triplete y asusta a Mbappé en tabla de goleadores

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras el hat-trick de Ferran Torres que amenaza a Kylian Mbappé en el Pichichi de España. ¡Superaron a Lewandowski!
17. Dani Olmo, Fermín López y Raphinha (Barcelona) - Los tres futbolistas del Barça han marcado 4 goles cada uno en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
16. Alexander Sorloth y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - Los dos delanteros suman 4 goles cada uno con los colchoneros en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
15. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - El delantero español ha anotado 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
14. Vinicius Júnior (Real Madrid) - El delantero brasileño tiene 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
13. Pere Milla (Espanyol) - El delantero español suma 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
12. Borja Iglesias (Celta de Vigo) - El delantero español ha marcado 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
11. Antony (Betis) - El delantero brasileño anotó el primer gol del equipo bético en la derrota (3-5) contra el Barcelona y acumuló si quinto tanto de la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
10. Tajon Buchanan (Villarreal) - El delantero canadiense marcó un gol en el triunfo contra Getafe y llegó a 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
9. Alberto Moleiro (Villarreal) - El centrocampista español no pudo marcar contra Getafe y está con 6 goles en esta temporada de la Liga Española 2025-2026.
8. Etta Eyong (Levante) - El delantero camerunés acumula 6 goles en la Liga Española 2025-2026.
7. Juan 'Cucho' Hernández (Betis) - El delantero colombiano anotó un gol de penal contra el Barcelona y ahora tiene 6 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
6. Lamine Yamal (Barcelona) - El delantero español marcó un gol en la victoria contra el Betis y llegó a 6 goles en este temporada de la Liga Española 2025-2026.
5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino tiene 7 goles en la Liga Española 2025-2026. Suma cuatro partidos consecutivos sin marcar en el campeonato doméstico.
4. Vedat Muriqi (Mallorca) - El delantero kosovar no pudo anotar en esta jornada ante el Oviedo y acumula 8 goles en 15 jornadas de la Liga Española 2025-2026.
3. Robert Lewandowski (Barcelona) - El delantero polaco se quedó sin marcar contra el Betis y se quedó en 8 goles en la Liga Española 2025-2026.
2. Ferran Torres (Barcelona) - El delantero español anotó un hat-trick en el triunfo (3-5) contra el Betis y llegó a 11 goles en la Liga Española 2025-2026. Se puso muy cerca del líder del Pichichi de España.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés tiene 16 goles en la cima de la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. 'Kiki' puede aumentar su ventaja el domingo cuando enfrente al Celta de Vigo.