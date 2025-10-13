Cae hombre acusado de ultimar a dos policías en Comayagüela

San Pedro Sula, Cortés.

Las autoridades lo señalan como presunto autor del asesinato de dos agentes policiales ocurrido en 2021 en Comayagüela. La captura se realizó en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés.

Un hondureño identificado como Erlyn David Domínguez Banegas , de 37 años, fue detenido el 12 de octubre al llegar deportado desde Estados Unidos.

Domínguez Banegas figuraba con una Notificación Roja de Interpol y tenía vigente una orden de captura nacional por los delitos de asesinato y robo con violencia e intimidación, en perjuicio de los policías Carlos Alfredo López Mendoza y Kenneth Ricardo Flores, así como de la Secretaría de Seguridad. La orden fue emitida el 10 de junio de 2022 por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.

De acuerdo con el expediente investigativo, el 4 de abril de 2021 los agentes López Mendoza y Flores fueron atacados a balazos mientras atendían una denuncia en la colonia Cerro Grande, zona 8 de Comayagüela. Los agresores los despojaron de un arma de fuego oficial antes de huir del lugar.

El doble homicidio causó conmoción entre la población y desencadenó una operación de búsqueda a nivel nacional.



Meses después, Domínguez Banegas fue capturado y trasladado al Centro Penal de El Porvenir, en Atlántida; sin embargo, el 21 de mayo de 2022 se fugó del recinto carcelario, por lo que las autoridades lo consideraron un prófugo de alta peligrosidad.

A raíz de su fuga, la Policía Nacional solicitó apoyo internacional a través de Interpol, lo que permitió su ubicación en territorio estadounidense. Tras ser arrestado en ese país, se gestionó un proceso de repatriación que concluyó este fin de semana con su entrega a las autoridades hondureñas.

El detenido fue trasladado al Centro Integrado Institucional (CEIN) en San Pedro Sula, donde permanece bajo custodia y será puesto a disposición de los tribunales competentes para continuar con el proceso judicial en su contra.