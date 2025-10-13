  1. Inicio
Niño muere arrollado por una rastra en el segundo anillo de SPS

Escena del fatal accidente ocurrido este lunes y que cobró la vida de un niño de 11 años en el segundo anillo de San Pedro Sula.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Un niño murió arrollado por una rastra en la mañana de este lunes en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El pequeño, identificado como Jairo Isaac García, de 11 años de edad, se conducía en una motocicleta junto a su padre por la trocha vial que conduce hacia el bulevar del norte.

El fatal percance de tránsito ocurrió exactamente frente al sector de Las Anonas. El conductor del pesado automotor, quien se dio a la fuga, pero fue capturado posteriormente, les habría quitado el derecho de vía.

Las imágenes son escalofriantes, lamentablemente, el cuerpo del niño quedó en medio de las llantas de la rastra de placas salvadoreñas.

El padre, quien resultó con algunas heridas tras el accidente vial, dijo que lo llevaba a su trabajo porque la madre se encuentra cuidando a un hermano del niño que sufrió un accidente en un lugar cercano hace 12 días.

"Era cariñoso y muy educado", dijo entre lágrimas el progenitor del pequeño Jairo, quien cursaba el quinto grado en la escuela.

Amigos y familiares llegaron a la escena y dijeron que el niño residía en la colonia Brisas del Campo. Las autoridades se encuentran en el lugar recabando información sobre el mortal percance carretero.

Un equipo de Medicina Forense realizará el levantamiento del cadáver en los próximos minutos y lo trasladará a la morgue del Ministerio Público.

