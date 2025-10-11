Muere en un accidente promesa del fútbol en Omoa

Omoa, Cortés.

La noche del viernes falleció un joven originario de la comunidad de Tulian Río, Omoa, tras impactar su motocicleta contra un poste del tendido eléctrico, cerca de la cancha de fútbol de la aldea.

La víctima fue identificada como José Antonio Barrientos López, de 20 años, quien era jugador de equipos de la Liga de Omoa y pertenecía a una familia reconocida de la zona.