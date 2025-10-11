Muere en un accidente promesa del fútbol en Omoa

La noche del viernes falleció un joven originario de la comunidad de Tulian Río, Omoa, tras impactar su motocicleta contra un poste del tendido eléctrico, cerca de la cancha de fútbol de la aldea.
La víctima fue identificada como José Antonio Barrientos López, de 20 años, quien era jugador de equipos de la Liga de Omoa y pertenecía a una familia reconocida de la zona.
Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos.
Diversos equipos y colectivos deportivos también han manifestado su pesar en redes sociales. El club FC Amigos destacó el legado y compañerismo de José Antonio, recordándolo como “un gran amigo, jugador y hermano dentro del equipo”.
Su velatorio se lleva a cabo en el centro comunal de Tulian Río, mientras que el sepelio se realizará el domingo a las 2:00 de la tarde en el cementerio general del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés.