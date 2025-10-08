  1. Inicio
Hombre muere carbonizado en su carro tras impactar contra un árbol en Intibucá

Vecinos de la zona intentaron sacar al adulto mayor del carro, pero las puertas quedaron atascadas y el fuego avanzaba a con rapidez.

Hombre muere carbonizado en su carro tras impactar contra un árbol en Intibucá

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni la causa del accidente en la carretera que conduce de Siguatepeque a La Esperanza.

 Foto: redes sociales
Intibucá, Honduras

Un adulto mayor murió carbonizado luego de que el vehículo que conducía impactara contra un árbol y se incendiara en la carretera que conduce de Siguatepeque a La Esperanza, cerca del desvío a Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá.

El trágico hecho ocurrió el pasado 6 de octubre y fue grabado por vecinos de la zona. En el video se observa al hombre dentro del automóvil, aparentemente inconsciente tras el impacto y la activación de la bolsa de aire.

Los residentes intentaron rescatarlo, pero las puertas estaban trabadas y el fuego, que comenzó en el motor, se propagó rápidamente. Otros pobladores alertaron a las autoridades de emergencia, aunque lamentablemente no lograron salvarle la vida.

El adulto mayor murió calcinado dentro del vehículo, y posteriormente su cuerpo fue retirado por las autoridades competentes.

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia el automóvil completamente destruido por el fuego.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni la causa del accidente. La tragedia ha causado consternación entre los habitantes del sector que presenciaron el suceso.

Redacción La Prensa
