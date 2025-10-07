Este es el hombre acusado del asesinato de Anny Michell en cantina de Olancho

Las autoridades policiales capturaron este martes a un hombre acusado del asesinato de la joven Anny Michell Palma Varela, quien murió durante la Semana Morazánica dentro del baño de una cantina en Patuca, Olancho.
Según la información preliminar, el acusado fue detenido en la aldea Alianza de Patuca, es un agricultor de 36 años, originario de Danlí, El Paraíso, y residente en la misma zona donde se cometió el crimen.
El agricultor fue capturado como el principal sospechoso de la muerte de Anny Michell, de 20 años. Las autoridades policiales sostienen que el sujeto había acosado previamente a la joven y que, ante la negativa de esta, le disparó dentro de la cantina, para luego huir del lugar.
Durante la captura, se le decomisó al implicado el celular que portaba, el cual servirá como evidencia en el caso.
Anny Michell Palma Varela, conocida cariñosamente como “Pitu”, fue hallada sin vida la madrugada del miércoles 1 de octubre, dentro de una cantina en el sector de Palestina, Patuca, Olancho.
La comunidad educativa del Instituto Salatiel Rosales (I.S.R.), en Olancho, lamentó profundamente el fallecimiento de Anny Michell, una joven exalumna, instructora y entusiasta colaboradora.
De acuerdo con el reporte preliminar, la muerte de Anny habría ocurrido entre la medianoche del martes y las primeras horas del miércoles.
Las autoridades informaron que el cuerpo de la joven presentaba doce impactos de bala y que al momento de ser encontrada vestía una pijama blanca.
Según conocidos, Anny estaba en el lugar de los hechos comprando bebidas. Esta información aún no es confirmada por las autoridades.
Horas antes de su muerte, alrededor de las 11:00 p.m. del martes, Anny Michell realizó una última publicación en Facebook dedicada a un amigo fallecido semanas atrás, mensaje que hoy sus allegados interpretan como una despedida inesperada.
En redes sociales, excompañeros y amigos la identificaron con el usuario “Michell Palma” y expresaron su dolor ante la noticia.
“Era alegre, entregada a lo que hacía y siempre dispuesta a colaborar”, escribió una de sus conocidas.