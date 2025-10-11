Localizan sin vida a uno de los dos niños arrastrados por quebrada en Tegucigalpa

El equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos dio a conocer este sábado que fue localizado el cadáver de uno de los dos menores de edad que ayer viernes fueron arrastrados por una fuerte corriente de una cuneta en el sector Los Mangos de la colonia Cantarero López de Tegucigalpa.
El personal del Cuerpo de Bomberos y vecinos del sector trabajaron durante la mañana para recuperar el cuerpo del menor quien fue encontrado en la colonia 1 de Diciembre atorado entre árboles y un muro de contención dentro la quebrada en la que desemboca la corriente que se los llevó.
Mientras tanto, continúa la búsqueda del otro niño que aún no ha sido encontrado. Los pequeños fueron identificados preliminarmente como Josué Isaí Herrera Fúnes de 12 años y Dylan Andrés Carías Fúnes de ocho años; sin embargo, las autoridades todavía no confirman de cual de ellos es el cuerpo lozalizado.
De acuerdo con los reportes, ambos menores eran primos y se dirigían desde la escuela a su casa caminando bajo una intensa lluvia, intentaron cruzar una cuneta y fue entonces cuando la fuerza de la corriente los arrastró hacia la quebrada que pasa por el sector.
El hallazgo del cuerpo de uno de ellos ha conmocionado a la comunidad.