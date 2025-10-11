Localizan sin vida a uno de los dos niños arrastrados por quebrada en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

El equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos dio a conocer este sábado que fue localizado el cadáver de uno de los dos menores de edad que ayer viernes fueron arrastrados por una fuerte corriente de una cuneta en el sector Los Mangos de la colonia Cantarero López de Tegucigalpa.

El personal del Cuerpo de Bomberos y vecinos del sector trabajaron durante la mañana para recuperar el cuerpo del menor quien fue encontrado en la colonia 1 de Diciembre atorado entre árboles y un muro de contención dentro la quebrada en la que desemboca la corriente que se los llevó.