Dos niños son arrastrados por quebrada en Tegucigalpa tras salir de escuela

Tegucigalpa

El Cuerpo de Bomberos de Honduras emprendió la búsqueda de dos menores que fueron arrastrados por una quebrada tras las intensas lluvias registradas en Tegucigalpa, zona central de Honduras.

Según información que trasciende, el hecho se registro en el sector Los Mangos de la Cantarero López de la capital del país.

Según información preliminar, eran tres los niños arrastrados por la quebrada, pero uno fue rescatado, mientras los otros dos sos buscados por un grupo de Bomberos en la Primero de Diciembre donde desemboca esta quebrada que baja de la Cantarero López.

Los niños fueron identificados preliminarmente como Josué Isaí Herrera Fúnes de 12 años y Dylan Andrés Carías Fúnes de ocho años.

Según relatos de vecinos que llegaron al lugar, los dos niños fueron arrastrados cuando venían de la escuela Felipe de Borbón en Comayagüela, y que incluso fueron llevados junto a sus mochilas.

Hasta el momento las autoridades no han brindado deetalles al respecto y se mantienen en la urgente búsqueda de los menores.