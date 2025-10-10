  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre muere en su carro tras salir de entrenar de un gimnasio

La víctima se identificó preliminarmente como Javier Antonio Pérez Recinos.

Hombre muere en su carro tras salir de entrenar de un gimnasio

La policía llegó al lugar para acordonar la escena de muerte.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Un hombre murió este viernes en su carro al sufrir supuestamente un paro cardiaco luego de salir de un gimnasio en un centro comercial de esta ciudad.

La víctima se identificó preliminarmente como Javier Antonio Pérez Recinos (de 60 años), quien de acuerdo con información proporcionada por conocidos, era ingeniero.

Hallan sin vida al camarógrafo Josué García en Tegucigalpa

Testigos en el lugar informaron que a eso de las 4:30 pm, el hombre salió del gimnasio y abordó su vehículo estacionado en el parqueo de la plaza comercial. Lamentablemente, minutos después personas que circulaban por el parqueo se percataron que no respiraba, ni respondía, por lo que llamaron a las autoridades.

Paramédicos que llegaron al lugar, confirmaron su muerte y que un paro cardiaco sería el motivo.

Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar las investigaciones del hecho y determinar si la muerte del hombre fue en efecto, por un paro cardiaco.

Personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento y traslado a la morgue sampedrana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias