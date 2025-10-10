Hombre muere en su carro tras salir de entrenar de un gimnasio

San Pedro Sula, Honduras

La víctima se identificó preliminarmente como Javier Antonio Pérez Recinos (de 60 años), quien de acuerdo con información proporcionada por conocidos, era ingeniero.

Un hombre murió este viernes en su carro al sufrir supuestamente un paro cardiaco luego de salir de un gimnasio en un centro comercial de esta ciudad.

Testigos en el lugar informaron que a eso de las 4:30 pm, el hombre salió del gimnasio y abordó su vehículo estacionado en el parqueo de la plaza comercial. Lamentablemente, minutos después personas que circulaban por el parqueo se percataron que no respiraba, ni respondía, por lo que llamaron a las autoridades.

Paramédicos que llegaron al lugar, confirmaron su muerte y que un paro cardiaco sería el motivo.

Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar las investigaciones del hecho y determinar si la muerte del hombre fue en efecto, por un paro cardiaco.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento y traslado a la morgue sampedrana.