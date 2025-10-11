Capturan a el “Bombón Asesino” por presuntamente extorsionar a taxistas

Atlántida, Honduras

El detenido, un hombre de 37 años, fue capturado durante un operativo ejecutado en distintos sectores del departamento de Atlántida.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó este sábado a un individuo identificado como alias “Bombón Asesino”, supuesto miembro activo de la Pandilla 18, acusado de participar en cobros de extorsión a varios puntos de taxis en la zona norte del país.

Según las investigaciones, el sujeto se movilizaba por la ciudad para cobrar las llamadas “rentas” ilegales a transportistas, utilizando diversas identidades criminales para evadir a las autoridades.

Durante la acción policial se decomisó el vehículo en el que se desplazaba, un teléfono celular y dinero en efectivo que presuntamente provenía de las actividades delictivas que realizaba en al menos seis puntos de taxis del sector.

Las autoridades informaron que el operativo forma parte de las acciones permanentes para desarticular las estructuras de extorsión que afectan al rubro del transporte y a la población hondureña en general.