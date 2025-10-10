  1. Inicio
Identifican a supuestos asaltantes de empresario, a quien le llevaron L540,000

Investigadores de la DPI identificaron como Héctor Moreno y Lenín Chicas a los sospechosos del atraco a empresario en San Pedro Sula. Se trataría de miembros de la banda Los Mudos

Los retratos hablados de los presuntos asaltantes corresponden a dos individuos identificados como Héctor Moreno y Lenín Chicas.
San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reveló a Diario La Prensa que ya identificaron a los dos supuestos responsables de asaltar a un empresario de la construcción y despojarlo de más de 540,000 lempiras cuando acababa de salir de una agencia bancaria sampedrana.

Los agentes a cargo de la investigación indicaron que, gracias a la información obtenida a través de testigos del atraco, ocurrido el 1 de octubre pasado en la primera calle de esta ciudad, pudieron realizar retratos hablados de los dos sospechosos, quienes pertenecerían a la banda delictiva denominada Los Mudos.

Hombre muere en su carro tras salir de entrenar de un gimnasio

Según las diligencias, se trata de Héctor Moreno, sindicado como el cabecilla de la estructura criminal, y Lenín Chicas. “Se ha identificado que esta banda opera en San Pedro Sula y se dedica al robo de vehículos y a asaltos a casas y vehículos”, dijo uno de los investigadores que da seguimiento al caso.

Añadió que las personas que identifiquen a los hombres y tengan información que ayude a dar con su paradero pueden comunicarse de manera confidencial al teléfono 2236-1200, extensión 3012.

El vehículo donde se conducían las víctimas.

El hecho por el que buscan a Héctor Moreno y Lenín Chicas ocurrió cuando el empresario se conducía en su vehículo junto a otra persona y dos hombres en moto los interceptaron. Le dispararon a la ventana del carro y, a punta de pistola, le quitaron la mochila en la que llevaba más de 540,000 lempiras, que acababan de retirar del banco y que usarían para realizar el pago de planilla.

“Íbamos a hacer un pago de personal cuando fuimos interceptados por dos motorizados. Nos hicieron un disparo en la ventana, pero gracias a Dios estamos con vida”, dijo en ese momento la víctima.

