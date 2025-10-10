Identifican a supuestos asaltantes de empresario, a quien le llevaron L540,000

San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reveló a Diario La Prensa que ya identificaron a los dos supuestos responsables de asaltar a un empresario de la construcción y despojarlo de más de 540,000 lempiras cuando acababa de salir de una agencia bancaria sampedrana. Los agentes a cargo de la investigación indicaron que, gracias a la información obtenida a través de testigos del atraco, ocurrido el 1 de octubre pasado en la primera calle de esta ciudad, pudieron realizar retratos hablados de los dos sospechosos, quienes pertenecerían a la banda delictiva denominada Los Mudos.

Según las diligencias, se trata de Héctor Moreno, sindicado como el cabecilla de la estructura criminal, y Lenín Chicas. “Se ha identificado que esta banda opera en San Pedro Sula y se dedica al robo de vehículos y a asaltos a casas y vehículos”, dijo uno de los investigadores que da seguimiento al caso. Añadió que las personas que identifiquen a los hombres y tengan información que ayude a dar con su paradero pueden comunicarse de manera confidencial al teléfono 2236-1200, extensión 3012.