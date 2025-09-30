"A punta de pistola": asaltan casa de reconocido empresario del transporte en Las Palmas

San Pedro Sula, Honduras.

Un asalto a mano armada se registró la tarde de este martes en el barrio Las Palmas, cuando tres individuos ingresaron a la vivienda de un empresario del transporte de carga.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. en una residencia ubicada entre la 20 y 19 calles y la 9 avenida del reconocido sector.

De acuerdo con el informe policial, los sujetos portaban armas de fuego y encañonaron a las personas que se encontraban dentro del inmueble.