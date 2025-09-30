"A punta de pistola": asaltan casa de reconocido empresario del transporte en Las Palmas

Un asalto a mano armada se registró la tarde de este martes en el barrio Las Palmas, cuando tres individuos ingresaron a la vivienda de un empresario del transporte de carga.
El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. en una residencia ubicada entre la 20 y 19 calles y la 9 avenida del reconocido sector.
De acuerdo con el informe policial, los sujetos portaban armas de fuego y encañonaron a las personas que se encontraban dentro del inmueble.
Fuga ante presencia policial
Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar tras ser alertadas del asalto. Al percatarse de la llegada de los agentes, los delincuentes emprendieron la huida, según confirmaron las autoridades.
Hasta el momento no se ha establecido si los individuos lograron consumar el robo, ya que la vivienda quedó asegurada y rodeada por los uniformados para las diligencias de investigación.
La Policía continúa con las operaciones de búsqueda para dar con el paradero de los responsables del asalto. Aún no se ha revelado la identidad del empresario.