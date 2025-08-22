  1. Inicio
VIDEO: Asalto a reconocido autolote en la avenida Juan Pablo Segundo de SPS

A plena luz del día, tres sujetos le quitaron sus pertenencias a las personas que estaban en el autolote. Con mascarilla cubrieron sus rostros

San Pedro Sula

Tres sujetos con armas de fuego en mano asaltaron a los empleados de un reconocido autolote de San Pedro Sula.

La acción quedó registrada por varias cámaras de seguridad y el material gráfico se ha viralizado en las redes sociales.

En el video se ve cuando tres sujetos llegan y despojan de sus pertenencias a las personas que estaban en el lugar.

El asalto se registró en la colonia Smith, en la avenida Juan Pablo Segundo, en la siete calle, cerca de donde la semana anterior tres vendedores de jugos fueron atropelladas.

Redacción La Prensa
