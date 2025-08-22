  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó

Las autoridades informaron que encontraron el cuerpo calcinado de la joven estilista en el sector de El Zapotal. Su exnovio fue capturado por ser el principal sospechoso del crimen.

Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
1 de 10

Catherine Nicole Reyes, joven estilista de 22 años, desapareció el 20 de julio en la colonia Cerrito Lindo, del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula.
Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
2 de 10

La joven avisó a su mejor amiga que tendría una cita romántica, pero nunca regresó a casa.

Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
3 de 10

Su familia interpuso la denuncia de desaparición al no tener noticias de ella.
Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
4 de 10

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició operativos de búsqueda en el valle de Sula.
Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
5 de 10

Interpol y las unidades especializadas de la DPI realizaron análisis técnicos y entrevistas a familiares y amigos.
Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
6 de 10

Las investigaciones revelaron que Catherine era víctima de agresiones físicas y verbales por parte del sospechoso, su expareja.

Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
7 de 10

El 26 de julio, autoridades localizaron restos humanos calcinados en un 95% en la aldea El Zapotal.
Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
8 de 10

Posteriormente, se confirmó que correspondían a la joven reportada como desaparecida.
Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
9 de 10

El femicida habría asesinado a Catherine, la enterró en una fosa y dentro de la misma intentó calcinarla.
Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó
10 de 10

La noche del jueves, la DPI capturó al principal sospechoso en la colonia Municipal, ubicada cerca de la 33 calle de San Pedro Sula. La Policía lo identificó como Walter Mauricio Alvarenga.

Cargar más fotos