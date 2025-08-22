Horrendo crimen: Catherine avisó a su mejor amiga que iría a una cita, pero nunca regresó

Catherine Nicole Reyes, joven estilista de 22 años, desapareció el 20 de julio en la colonia Cerrito Lindo, del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula.
La joven avisó a su mejor amiga que tendría una cita romántica, pero nunca regresó a casa.
Su familia interpuso la denuncia de desaparición al no tener noticias de ella.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició operativos de búsqueda en el valle de Sula.
Interpol y las unidades especializadas de la DPI realizaron análisis técnicos y entrevistas a familiares y amigos.
Las investigaciones revelaron que Catherine era víctima de agresiones físicas y verbales por parte del sospechoso, su expareja.
El 26 de julio, autoridades localizaron restos humanos calcinados en un 95% en la aldea El Zapotal.
Posteriormente, se confirmó que correspondían a la joven reportada como desaparecida.
El femicida habría asesinado a Catherine, la enterró en una fosa y dentro de la misma intentó calcinarla.
La noche del jueves, la DPI capturó al principal sospechoso en la colonia Municipal, ubicada cerca de la 33 calle de San Pedro Sula. La Policía lo identificó como Walter Mauricio Alvarenga.