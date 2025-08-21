Camarógrafo pierde la vida al estrellar su motocicleta contra un muro

Tegucigalpa

Un camarógrafo profesional que laboró para varios medios de comunicación de la capital falleció la madrugada de ayer al estrellar su motocicleta contra un muro de una vivienda en Comayagüela.

El malogrado fue identificado como Eduardo Ismael Valdez Espinoza, de acuerdo con la información brindada por Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público (MP).

El suceso ocurrió alrededor de las 4:00 am en el bulevar del norte cuando Valdez Espinoza se trasladaba desde el Mayoreo al Centenario. Cálix informó que el hecho sucedió en las cercanías del mercado Zonal Belén, específicamente en la calle principal.

La posible causa del fatal accidente fue el exceso de velocidad con que el camarógrafo conducía el vehículo de dos ruedas.

La portavoz del Ministerio Público dijo que el cuerpo del malogrado camarógrafo profesional fue ingresado a tempranas horas a la Dirección de Medicina Forense, en donde le realizaron la autopsia respectiva y después fue entregado el cuerpo a sus familiares.