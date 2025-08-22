Buscan a Santos Bonilla; desapareció en la colonia Pastor Zelaya

San Pedro Sula

Familiares y vecinos reportaron la desaparición de Santos Bonilla Orellana, residente de la colonia Pastor Zelaya, quien fue visto por última vez este jueves 21 de agosto, alrededor de las 12:00 del mediodía.

Desde entonces, se han recibido reportes de que podría haber sido visto en distintos sectores de la zona, aunque hasta el momento no se ha confirmado su paradero.

La última vez que fue observado vestía una camisa azul, gorra roja, pantalón café y tenis blancos con negro.

Es importante destacar que Bonilla Orellana padece Alzheimer leve, condición que podría causarle desorientación y dificultar su retorno a casa por cuenta propia.

La familia solicita a la población colaborar con cualquier información que pueda contribuir a localizarlo.

Si alguien lo ha visto, se ruega comunicarse de inmediato a los teléfonos: 3205-0825 y 9657-7675.