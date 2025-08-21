  1. Inicio
Cae pastor hondureño acusado de ofrecer “la ayuda de Dios” para abusar de menor

Según el Ministerio Público, el pastor y su esposa se ofrecieron a brindarle apoyo a una menor, llevándola a vivir con ellos. Ella logró escapar después de un año de abuso.

La captura fue llevada a cabo por agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

 Foto: Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades policiales confirmaron este jueves la captura de un pastor hondureño acusado de abuso contra una menor en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Acusan a pastor hondureño de abusar sexualmente de quinceañera

Según el comunicado oficial del Ministerio Público, el pastor fue identificado como Denis Javier Erazo Cruz, quien fue acusado por los delitos de agresiones sexuales y privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de menor de edad.

El informe preliminar reveló que la menor estaba viviendo con un familiar en la zona donde se encuentra la iglesia que dirigía el pastor. Él y su esposa se ofrecieron a brindarle apoyo, llevándola a vivir con ellos.

Captura de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La menor de edad fue obligada a realizar todos los quehaceres del hogar, sin poder salir, situación que Denis Erazo aprovechó para abusar de ella casi a diario durante más de un año.

Asimismo, se denunció ante las autoridades que el pastor le daba a la menor una pastilla de color blanco cada vez que la abusaba.

La menor de edad logró escapar de la vivienda y relató a sus parientes lo que vivió dentro del hogar del pastor, de inmediato procedieron a interponer la denuncia ante las autoridades.

Redacción La Prensa
