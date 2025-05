Acusan a pastor hondureño de abusar sexualmente de quinceañera

Sonaguera, Colón

El pastor evangelico Denis Noé García Zelaya, quien lidera la iglesia Mahanaim, ubicada en la colonia El Naranjal del municipio de Sonaguera, departamento de Colón, fue acusado de haber abusado sexualmente de una jovencita de 15 años de edad, que frecuentaba el templo. Dania Santos, madre de la menor supuestamente agraviada, y quien también es pastora, decidió denunciarlo ante las autoridades. Luego de las investigaciones, se libró una orden de captura en contra del religioso, quien está casado. A Denis García, la Fiscalía lo acusó de los delitos, otras agresiones sexuales, inducción al abandono de hogar y violación contínua, en perjucio de una jovencita de 15 años de edad. "El pastor Denis García se llevó a mi hija para San Pedro Sula, me la dejó botada allá y abusó sexualmente de ella. Puse la denuncia y me ayudaron me pusieron una patrulla y me ayudaron a rescatar a mi hija", dijo Dania Santos.

"Me la tenía en una colonia de mareros y pude recuperar a mi hija. Ella me dijo que el pastor Denis García se la había llevado y que había abusado sexualmente de ella", agregó Santos.

Lo dejan en libertad

El pastor evitó ser capturado ya que se presentó voluntariamente a los juzgados de San Pedro Sula donde fue trasladado el caso, y tras la audiencia, fue absuelto de los cargos. "Fuimos a Medicina Forense y en las pruebas que le hicieron a mi hija salió el semen de él, luego me llamaron para que fuera mi hija a testificar. Siento que no tenemos apoyo porque habiendo pruebas de que ese hombre hizo eso con mi hija viene la jueza y lo deja en libertad porque dice que no hay pruebas para dejarlo preso", puntualizó Dania Santos.

Dania Santos también acusó al pastor Denis García de haber abusado de otra menor de edad. "Se dice que abusó de mi hija y de otra menor también, y asaber de cuantas más. Por eso cualquiera que mire este video y saben que este pastor las ha violado, no lo callen", añadió Santos.

Esta versión fue confirmada por doña María, madre de la otra menor afectada. "Mi hija me dijo Mamá el pastor Denis García intentó violarme, dice ella que le metió la mano por abajo del vestido y el dedo", narró doña María.

