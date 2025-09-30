Consternación en Francisco Morazán por la repentina muerte de reconocida alcaldesa

La alcaldesa del municipio de La Venta, Hada Ondina Mejía Tábora, falleció la madrugada de este martes en Tegucigalpa, Francisco Morazán.Según familiares, su muerte se originó a causa de complicaciones de salud. Días atrás se había reportado gravemente enferma.La noticia fue confirmada por la página oficial de la municipalidad en la red social Facebook, donde también expresaron condolencias a su familia.“En nombre de nuestro municipio, hacemos llegar nuestras sinceras muestras de pesar y solidaridad a su esposo, el licenciado Mauricio Montes, a sus hijos y demás familiares”, indicó el comunicado.Mejía Tábora asumió la Alcaldía en agosto de 2024, tras el fallecimiento del entonces edil José Adán Sierra. En ese momento fue juramentada por el gobernador departamental de Francisco Morazán, Carlos Eduardo Reina.Amigos y allegados también lamentaron la partida de la funcionaria. “Mi amiga Ondina Mejía solo descansa, se nos adelantó. Solo quedaron anécdotas, cosas vividas de mucha risa. La vamos a extrañar”, expresó una persona cercana a la alcaldesa.El deceso de la abogada y funcionaria deja nuevamente en luto a la comunidad de La Venta, que en poco más de un año ha perdido a dos de sus principales autoridades municipales.