Asaltantes le roban más de medio millón de lempiras a ciudadano en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La víctima, que resultó ilesa tras el atraco, relató que los asaltantes se transportaban en motocicletas y lo obligaron a detenerse para robarle la fuerte suma de dinero que portaba.

Un ciudadano fue víctima de un asalto cuando se dirigía en su vehículo a pagar una planilla de empleados en la Primera Calle de San Pedro Sula.

"Íbamos a hacer un pago de personal cuando fuimos interceptados por dos motorizados. Nos hicieron un disparo en la ventanilla del carro, pero gracias a Dios, estamos con vida", contó el ciudadano.

El dinero, cuya suma ascendía a 540,000 lempiras, estaba dentro de una mochila, con la cual los malvivientes huyeron de la escena del asalto.

El hombre dijo que se dedica a la industria de la construcción y que, actualmente, ejecuta un proyecto en un sector de la ciudad, adonde se movilizaba este mediodía para hacer efectivo el pago a sus trabajadores.

En el lugar donde ocurrió el atraco, bajando la Primera Calle de San Pedro Sula, hay cámaras de seguridad, las cuales serán revisadas por agentes policiales para identificar a los responsables de este hecho.