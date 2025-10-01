  1. Inicio
Asaltantes le roban más de medio millón de lempiras a ciudadano en SPS

La víctima, que resultó ilesa tras el atraco, reveló que se dirigía a pagar una planilla de empleados.

Así quedó el vehículo en el que se trasladaba el ciudadano que sufrió el asalto en San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras

Un ciudadano fue víctima de un asalto cuando se dirigía en su vehículo a pagar una planilla de empleados en la Primera Calle de San Pedro Sula.

La víctima, que resultó ilesa tras el atraco, relató que los asaltantes se transportaban en motocicletas y lo obligaron a detenerse para robarle la fuerte suma de dinero que portaba.

"Íbamos a hacer un pago de personal cuando fuimos interceptados por dos motorizados. Nos hicieron un disparo en la ventanilla del carro, pero gracias a Dios, estamos con vida", contó el ciudadano.

El dinero, cuya suma ascendía a 540,000 lempiras, estaba dentro de una mochila, con la cual los malvivientes huyeron de la escena del asalto.

El hombre dijo que se dedica a la industria de la construcción y que, actualmente, ejecuta un proyecto en un sector de la ciudad, adonde se movilizaba este mediodía para hacer efectivo el pago a sus trabajadores.

En el lugar donde ocurrió el atraco, bajando la Primera Calle de San Pedro Sula, hay cámaras de seguridad, las cuales serán revisadas por agentes policiales para identificar a los responsables de este hecho.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

