Matan a estudiante en puente a desnivel en el segundo anillo de SPS

San Pedro Sula, Honduras

La víctima, estudiante y residente de la colonia El Carmen , sufrió un disparo en el tórax, presuntamente durante un asalto en el que le robaron su motocicleta y teléfono celular.

El joven Juan Gerardo Pérez Gonzales, de 20 años, fue asesinado anoche mientras se dirigía a cargar de combustible su motocicleta en San Pedro Sula.

Según informó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho ocurrió aproximadamente a las 06:25 pm del martes en la intersección del puente de desnivel de la salida vieja a Lima, en el segundo anillo.

El joven fue trasladado en estado grave por personal del 911 al Hospital Mario Catarino Rivas, donde llegó ya sin signos vitales.

El levantamiento cadavérico se realizó en la morgue del hospital a las 10:55 pm, bajo la supervisión de las autoridades del Ministerio Público y de Medicina Forense.

El cuerpo fue posteriormente trasladado para la respectiva autopsia, a fin de determinar las causas exactas de la muerte.

El comisario Julio Alfredo Díaz Velásquez, jefe del Departamento de Delitos Contra la Vida de la DPI, indicó que el móvil del crimen apunta a un robo y que las investigaciones continúan para dar con los responsables.

Yessenia Marisol Gonzales Gómez, madre del joven asesinado, lamentó profundamente la pérdida de su hijo e hizo un llamado a las autoridades para esclarecer el hecho.