Un policía muerto y otro desaparecido deja emboscada en Colón

Colón, Honduras

Un ataque armado se registró este domingo en el departamento de Colón, dejando como saldo un policía muerto y otro desaparecido, según confirmó la Policía Nacional de Honduras.

De acuerdo con los reportes, los agentes fueron emboscados mientras realizaban labores en la zona, lo que provocó un enfrentamiento con sujetos fuertemente armados. También una agente femenina resultó herida y se encuentra bajo atención médica.

La Policía Nacional de Honduras condenó la agresión al agente Kenny Ávila a través de sus redes sociales.

“Condenamos la vil emboscada en Colón. Uno de nuestros policías ha fallecido mientras que otro se encuentra desaparecido. Exigimos la liberación de nuestro compañero”, manifestó la institución.

La Policía precisó que sus agentes fueron emboscados por un grupo delictivo denominado "Los Montoya".

En respuesta, se desplegó un fuerte operativo en diferentes sectores de Colón con el objetivo de dar con el paradero del agente desaparecido.

"Un miembro de la 109 Promoción del Instituto Técnico Policial perdió heroicamente la vida en el cumplimiento de su deber. La Dirección de Bienestar Social mantiene comunicación directa con su familia a fin de brindar el apoyo institucional correspondiente", detalló la institución de seguridad

Un tercer agente policial se encuentra desaparecido. De confirmarse que fue privado de libertad, la Policía Nacional exige su inmediata liberación y responsabiliza directamente a esta estructura criminal de cualquier daño a su vida e integridad.