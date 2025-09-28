  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a hombre en puente a desnivel de avenida Nueva Orleans

Según lo indicado, el ahora occiso fue llevado al lugar por unos individuos a bordo de una camioneta negra

Matan a hombre en puente a desnivel de avenida Nueva Orleans

La Policía en el sitio donde fue hallado el cuerpo sin vida.

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

Un hombre, cuya identidad no fue establecida, fue encontrado ultimado hoy en una de las áreas verdes de los puentes a desnivel de la avenida Nueva Orleans, San Pedro Sula.

La Policía informo que, según datos recabados en el lugar, el crimen ocurrió a eso de las 3:00 de la madrugada.

La víctima tenía sus manos atadas hacia atrás con un lazo. Según lo indicado, el ahora occiso fue llevado al lugar por unos individuos a bordo de una camioneta negra. En el lugar bajaron al ahora occiso y le dispararon.

La Policía en el sitio donde fue hallado el cuerpo sin vida.

La Policía en el sitio donde fue hallado el cuerpo sin vida.

 (Fotografía: LA PRENSA)

La Policía informo que en la escena estaba un lazo con el que llevaban amarrado a otro hombre que se les escapó a los homicidas.

La información recabada por la Policía indica que el sobreviviente, quien resultó herido, pidió auxilio en una gasolinera y una ambulancia del 911 lo traslado a un centro hospitalario.

El jefe de la Policía de la zona, comisario Cristian Nolasco, dijo manejan como posible móvil del crimen el robo porque están investigando una banda que opera en el sector y "posiblemente fueron sorprendidos (el victimado y el herido)".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias