Matan a hombre en puente a desnivel de avenida Nueva Orleans

San Pedro Sula.

Un hombre, cuya identidad no fue establecida, fue encontrado ultimado hoy en una de las áreas verdes de los puentes a desnivel de la avenida Nueva Orleans, San Pedro Sula.

La Policía informo que, según datos recabados en el lugar, el crimen ocurrió a eso de las 3:00 de la madrugada.

La víctima tenía sus manos atadas hacia atrás con un lazo. Según lo indicado, el ahora occiso fue llevado al lugar por unos individuos a bordo de una camioneta negra. En el lugar bajaron al ahora occiso y le dispararon.