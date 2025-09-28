Matan a hombre en puente a desnivel de avenida Nueva Orleans

Un hombre, cuya identidad no fue establecida, fue encontrado ultimado hoy en una de las áreas verdes de los puentes a desnivel de la avenida Nueva Orleans, San Pedro Sula.
La Policía informo que, según datos recabados en el lugar, el crimen ocurrió a eso de las 3:00 de la madrugada.
La víctima tenía sus manos atadas hacia atrás con un lazo. Según lo indicado, el ahora occiso fue llevado al lugar por unos individuos a bordo de una camioneta negra. En el lugar bajaron al ahora occiso y le dispararon.
La Policía informo que en la escena estaba un lazo con el que llevaban amarrado a otro hombre que se les escapó a los homicidas.
La información recabada por la Policía indica que el sobreviviente, quien resultó herido, pidió auxilio en una gasolinera y una ambulancia del 911 lo traslado a un centro hospitalario.
El jefe de la Policía de la zona, comisario Cristian Nolasco, dijo manejan como posible móvil del crimen el robo porque están investigando una banda que opera en el sector y "posiblemente fueron sorprendidos (el victimado y el herido)".