Dos hombres son hallados sin vida en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Un hombre fue asesinado a balazos en el sector de El Tablón, Tegucigalpa. El cuerpo fue encontrado en medio de matorrales a la orilla de la carretera de tierra.

Al sector han llegado agentes de la Policía Nacional y acordonaron la escena del crimen. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y se está a la espera de la llegada del personal de Medicina Forense para hacer el levantamiento y trasladarlo a la morgue donde se le hará la autopsia.

Otro hallazgo hoy

El cuerpo de un joven con una edad aproximada de 25 a 30 años ha sido encontrado en una quebrada de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Agentes de la Policía Nacional han llegado al lugar y acordonaron la escena del crimen. Se desconoce el nombre del fallecido y se está a la espera de que lleguen las autoridades para reconocer y levantar el cuerpo.

