Dos hombres son hallados sin vida en Tegucigalpa

Un hombre fue asesinado a balazos en el sector de El Tablón, Tegucigalpa.
El cuerpo fue encontrado en medio de matorrales a la orilla de la carretera de tierra.
Al sector han llegado agentes de la Policía Nacional y acordonaron la escena del crimen.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y se está a la espera de la llegada del personal de Medicina Forense para hacer el levantamiento y trasladarlo a la morgue donde se le hará la autopsia.
Otro hallazgo hoy
El cuerpo de un joven con una edad aproximada de 25 a 30 años ha sido encontrado en una quebrada de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.
Agentes de la Policía Nacional han llegado al lugar y acordonaron la escena del crimen.
Se desconoce el nombre del fallecido y se está a la espera de que lleguen las autoridades para reconocer y levantar el cuerpo.
Cifras de violencia en Honduras
Los homicidios en Honduras ascienden a 1,641 en lo que va de este año según cifras de la Policía Nacional. La entidad informó hace una semana que los homicidios en Honduras suman mil 641, una reducción del 14 % respecto al año anterior, pese a ello los hechos parecen desdecir la policía oficial que tiene como eslogan “vamos bien”.