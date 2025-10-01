Taxista "cegado por los celos" mata a su bella novia en El Progreso

El Progreso, Yoro.

De acuerdo con el informe preliminar, el pasado 27 de septiembre, a eso de las 10:50 p.m., José Madrid reportó que su hermana, identificada como Lourdes Vanesa González López, de 27 años , había sido hallada herida de gravedad en su vivienda.

Una mujer falleció ayer, 30 de septiembre, tras recibir un disparo en la cabeza la noche del pasado sábado en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro.

La víctima fue trasladada de inmediato en un vehículo particular al hospital de El Progreso y posteriormente referida a un centro asistencial en San Pedro Sula, Cortés, donde falleció la mañana del martes, alrededor de las 10:40 a. m.

Según las primeras investigaciones, la mujer habría sido atacada por su pareja sentimental, quien trabajaba como taxista, tras una discusión motivada por celos.

El sospechoso se dio a la fuga después del ataque. Aún no se confirma su identidad.

Vanesa González López laboraba como cajera en una ferretería y era originaria de El Progreso.

Las autoridades policiales informaron que continúan las investigaciones para dar con el responsable de este hecho violento.