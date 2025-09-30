Video: policías lanzan gas lacrimógeno a vendedores de carne en El Progreso

Una familia emprendedora de El Progreso, Yoro, denunció haber sido víctima de abuso policial y reveló grabaciones de un altercado ocurrido durante la madrugada del carnaval.
Según la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre, alrededor de las 4:00 a.m., cuando agentes policiales llegaron hasta la calle del comercio para pedir a vendedores y comerciantes que desalojaran el lugar.
“Les dijimos que cuál era el problema y nos respondieron que estaban cerrando todas las discos”, relató entre indignación y tristeza una de las afectadas.
Testigos aseguran que un médico reconocido de la ciudad intervino, pidiendo a los agentes que dejaran trabajar a las personas honradamente.
Sin embargo, lejos de calmar la situación, "ellos se molestaron, se llevaron al doctor detenido y nos tiraron gas lacrimógeno”, denunció una mujer, visiblemente afectada.
En los videos que circulan en redes sociales se observan sillas tiradas, humo y personas corriendo para protegerse.
La mujer, entre lágrimas, acusó a los agentes de lanzar gas lacrimógeno y poner en riesgo tanto a vendedores como a clientes que permanecían en el establecimiento.
"Es una injusticia lo que le hacen a la gente humilde y trabajadora", expresó la mujer en el video.
Las imágenes se han viralizado y generado indignación en la población, que cuestiona el accionar policial durante el carnaval.