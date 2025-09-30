  1. Inicio
Video: policías lanzan gas lacrimógeno a vendedores de carne en El Progreso

Familia emprendedora denunció a un grupo de policías que llegaron a su negocio en El Progreso y gasearon a los clientes.

El Progreso, Yoro.

Una familia emprendedora de El Progreso, Yoro, denunció haber sido víctima de abuso policial y reveló grabaciones de un altercado ocurrido durante la madrugada del carnaval.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre, alrededor de las 4:00 a.m., cuando agentes policiales llegaron hasta la calle del comercio para pedir a vendedores y comerciantes que desalojaran el lugar.

“Les dijimos que cuál era el problema y nos respondieron que estaban cerrando todas las discos”, relató entre indignación y tristeza una de las afectadas.

Testigos aseguran que un médico reconocido de la ciudad intervino, pidiendo a los agentes que dejaran trabajar a las personas honradamente.

Patrulla policial frente al establecimiento en El Progreso.

 (Foto: cortesía)

Sin embargo, lejos de calmar la situación, "ellos se molestaron, se llevaron al doctor detenido y nos tiraron gas lacrimógeno”, denunció una mujer, visiblemente afectada.

En los videos que circulan en redes sociales se observan sillas tiradas, humo y personas corriendo para protegerse.

La mujer, entre lágrimas, acusó a los agentes de lanzar gas lacrimógeno y poner en riesgo tanto a vendedores como a clientes que permanecían en el establecimiento.

"Es una injusticia lo que le hacen a la gente humilde y trabajadora", expresó la mujer en el video.

Las imágenes se han viralizado y generado indignación en la población, que cuestiona el accionar policial durante el carnaval.


