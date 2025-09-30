Video: policías lanzan gas lacrimógeno a vendedores de carne en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Una familia emprendedora de El Progreso, Yoro, denunció haber sido víctima de abuso policial y reveló grabaciones de un altercado ocurrido durante la madrugada del carnaval. Según la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre, alrededor de las 4:00 a.m., cuando agentes policiales llegaron hasta la calle del comercio para pedir a vendedores y comerciantes que desalojaran el lugar.

“Les dijimos que cuál era el problema y nos respondieron que estaban cerrando todas las discos”, relató entre indignación y tristeza una de las afectadas. Testigos aseguran que un médico reconocido de la ciudad intervino, pidiendo a los agentes que dejaran trabajar a las personas honradamente.