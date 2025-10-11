Buscan a abogado arrastrado por río en Nacaome mientras pescaba

Nacaome, Valle.

La tarde de este sábado, un hombre identificado como Edwin Arcadio Morales, de profesión abogado, fue arrastrado por el río La Puntilla, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, mientras realizaba actividades de pesca deportiva junto a su hermano. Lo que comenzó como una jornada recreativa terminó en tragedia con la desaparición de Edwin. Según explicó su hermano, esta era una actividad que practicaban juntos desde hace mucho tiempo cada sábado o domingo con fines de recreación.

No obstante, este sábado 11 de octubre fue la última vez que, lamentablemente, los hermanos lograron compartir juntos este momento, debido a que, de un momento a otro, Edwin se perdió de la vista de su hermano siendo arrastrado por el agua. "Yo estaba abajo, pescando, allá en lo seco... Vino él y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando yo lo quise ver ya no estaba, ya se había ahogado, ya se lo había llevado la corriente. Y yo no me pude meter porque me agarraron los nervios, no hallaba que hacer", dijo angustiado el hermano del abogado. Al lugar de la tragedia acudieron medios de comunicación de la zona para informar sobre lo ocurrido y colaborar en la solicitud de ayuda a los equipos de rescate, ya que, de momento, Edwin Arcadio Morales no ha podido ser encontrado.