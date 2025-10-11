  1. Inicio
Buscan a abogado arrastrado por río en Nacaome mientras pescaba

Lo que comenzó como una jornada recreativa terminó en tragedia con la desaparición del profesional. Según explicó su hermano, esta era una actividad que practicaban juntos desde hace mucho tiempo

Autoridades realizan labores de búsqueda para poder ubicar al profesional del Derecho, Edwin Arcadio Morales.

 Fotografía: Sur Noticias Nacaome, Valle
Nacaome, Valle.

La tarde de este sábado, un hombre identificado como Edwin Arcadio Morales, de profesión abogado, fue arrastrado por el río La Puntilla, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, mientras realizaba actividades de pesca deportiva junto a su hermano.

Lo que comenzó como una jornada recreativa terminó en tragedia con la desaparición de Edwin. Según explicó su hermano, esta era una actividad que practicaban juntos desde hace mucho tiempo cada sábado o domingo con fines de recreación.

No obstante, este sábado 11 de octubre fue la última vez que, lamentablemente, los hermanos lograron compartir juntos este momento, debido a que, de un momento a otro, Edwin se perdió de la vista de su hermano siendo arrastrado por el agua.

"Yo estaba abajo, pescando, allá en lo seco... Vino él y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando yo lo quise ver ya no estaba, ya se había ahogado, ya se lo había llevado la corriente. Y yo no me pude meter porque me agarraron los nervios, no hallaba que hacer", dijo angustiado el hermano del abogado.

Al lugar de la tragedia acudieron medios de comunicación de la zona para informar sobre lo ocurrido y colaborar en la solicitud de ayuda a los equipos de rescate, ya que, de momento, Edwin Arcadio Morales no ha podido ser encontrado.

"Llamo al Cuerpo de Bomberos para que me ayuden a encontrar a mi hermano, ya que yo no pude hacer nada", pidió entre lágrimas el hermano de Edwin.

Las autoridades locales iniciaron las labores de búsqueda para localizar el cuerpo y asegurarse de que reciba los primeros auxilios. Su desaparición se suma a la de otros cinco hondureños que fueron arrastrados por corrientes de agua en las últimas 24 horas.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
