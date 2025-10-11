Hombre fallece arrastrado por corriente de agua en Yoro

Yorito, Yoro.

En horas de la tarde de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Pedro Armengol Pérez, de aproximadamente 60 años de edad, en la comunidad El Destino, municipio de Yorito, departamento de Yoro

Según informes, Pérez se encontraba en estado de ebriedad mientras llovía intensamente, lo que provocó que una corriente de agua lo arrastrara y cayera en un agujero cerca de un puente del sector.

El ciudadano, más conocido como "Pedro Mengol" por sus familiares y amigos, era originario del caserío La Laguna, del mismo municipio de Yorito y se dedicaba al comercio de ocote.