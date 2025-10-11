  1. Inicio
Hombre fallece arrastrado por corriente de agua en Yoro

Familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar en redes sociales y manifestaron que Pedro era un hombre "humilde, trabajador y reconocido en todo Yorito"

Fotografía en vida de Pedro Armengol Pérez, de aproximadamente 60 años de edad.

 Fotografía: Cortesía Redes Sociales
Yorito, Yoro.

En horas de la tarde de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Pedro Armengol Pérez, de aproximadamente 60 años de edad, en la comunidad El Destino, municipio de Yorito, departamento de Yoro

Según informes, Pérez se encontraba en estado de ebriedad mientras llovía intensamente, lo que provocó que una corriente de agua lo arrastrara y cayera en un agujero cerca de un puente del sector.

El ciudadano, más conocido como "Pedro Mengol" por sus familiares y amigos, era originario del caserío La Laguna, del mismo municipio de Yorito y se dedicaba al comercio de ocote.

Familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar en redes sociales y manifestaron que Pedro era un hombre "humilde, trabajador y reconocido en todo Yorito".

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

