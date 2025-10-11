Localizan el cuerpo del segundo menor arrastrado por quebrada en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Al mediodía de este sábado 11 de octubre fue localizado el cuerpo del segundo de los niños que fueron arrastrados por una fuerte corriente de agua en el sector Los Mangos de la colonia Cantarero López de Tegucigalpa. Según el teniente Carlos Bonilla, portavoz del Cuerpo de Bomberos, se trata de Dylan Andrés Carías Funes, de apenas ocho años, quien estaba en la poza La Francesa, en la aldea Pajarillos, entre la Villa de San Francisco y Cantarranas.

"Se trata del menor Dylan Andrés Carías Funes; a los compañeros de Cantarranas Dios les ha dado la iluminación para llegar hasta el cuerpo del menor", confirmó el portavoz. El cadáver del pequeño será remitido a las autoridades correspondientes, quienes luego lo entregarán a sus familiares para que le den el último adiós junto a su primo, Josué Isaí, quien fue encontrado en horas de la mañana entre árboles y un muro de contención en una quebrada de la colonia 1 de Diciembre. "Fue cerca de la colonia 1 de Diciembre donde, lastimosamente, sobre unos árboles y un muro de contención hemos encontrado uno de los menores que ayer cayeron en la quebrada de la colonia Cantatero", informó el capitán de Bomberos, Sergio Madrid.

Regresaban de la escuela

Ambos niños, quienes eran primos, fueron arrastrados por la fuerte corriente de un pequeño canal mientras se dirigían a su hogar después de haber bajado de un bus escolar.