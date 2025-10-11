Atrapado en la basura: el dramático rescate del cuerpo de menor en Tegucigalpa

Josué Isaí Herrera Funes, de 12 años y Dylan Andrés Carías Funes, de ocho, originarios del sector Los Mangos de la colonia Cantarero López de Tegucigalpa, se dirigían desde la escuela hacia su casa la tarde del viernes 10 de octubre bajo una torrencial lluvia que provocó una gran tragedia.
Ambos menores fueron arrastrados por la fuerte corriente de un pequeño canal. Desde ese momento, el Cuerpo de Bomberos junto a vecinos de la colonia se enfocaron en realizar la búsqueda de los niños.
Después de un largo operativo de búsqueda, esta mañana informaron que uno de los cuerpos fue localizado sin vida atorado entre árboles y un muro de contención dentro la quebrada en la que desemboca la corriente que se los llevó.
El personal del Cuerpo de Bomberos y vecinos del sector trabajaron durante la mañana para recuperar el cuerpo del menor quien fue encontrado en una quebrada en la colonia 1 de Diciembre de la capital.
La dolorosa escena reflejó la crudeza de la tragedia: el niño vestía aún parte del uniforme escolar que portaba y presentaba golpes visibles en su cuerpo.
Al lugar se presentaron agentes policiales y miembros de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo.
Mientras tanto, continúa la búsqueda del otro niño que aún no ha sido encontrado. Las autoridades todavía no confirman de cual de ellos es el cuerpo lozalizado; sin embargo; según las descripciones físicas, asumen que se trataría de Josué Isaí Herrera Funes de 12 años.
De acuerdo con los reportes, ambos menores eran primos y se dirigían desde la escuela hacia su casa caminando bajo una intensa lluvia.
Según datos que se manejan, los menores intentaron cruzar una cuneta y fue entonces cuando la fuerza de la corriente los arrastró hacia la quebrada que pasa por el sector.
Uno de los menores logró sostenerse por unos instantes, pero la presión del agua terminó por llevárselo también, sin que los vecinos pudieran hacer algo para rescatarlos.
El hallazgo del cuerpo de uno de ellos ha conmocionado a la comunidad, quienes lamentan el terrible suceso mientras esperan que el otro niño sea encontrado cuanto antes.
Los equipos de rescate rastrean varios tramos de la quebrada, que presenta una corriente fuerte debido a las lluvias continuas registradas en los últimos días.