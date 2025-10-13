  1. Inicio
Al menos un niño muerto deja aparatoso accidente en San Marcos

Al menos un escolar que se transportaba en una mototaxi murió y otros resultaron heridos tras un choque en San Marcos, Omoa. Vecinos brindaron auxilio de emergencia a las víctimas.

Aparatoso accidente en Omoa, Cortés.

 Foto: cortesía
Cortés, Honduras.

Al menos un niño murió y varios resultaron heridos en un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes en la comunidad de San Marcos, Omoa, en el norte de Honduras.

Según los primeros reportes, los menores acababan de salir de la escuela y viajaban en una mototaxi que chocó contra una camioneta. El impacto dejó a varios escolares con heridas de consideración tendidos en el pavimento.

Jairo murió en el mismo lugar donde su hermano sufrió un accidente el 1 de octubre

En imágenes difundidas en redes sociales se observa que varios vecinos de la zona acudieron de inmediato para auxiliarlos antes de la llegada de los cuerpos de socorro.

Entre los heridos también se encuentra el conductor de la mototaxi, identificado preliminarmente como don Alexis Velásquez, quien se dedicaba, por contrato, a trasladar a los niños desde sus escuelas hasta sus casas.

Al menos siete escolares se transportaban a bordo de la mototaxi accidentada.

 (Foto: captura de video)

Autoridades locales y personal de emergencia se desplazaron al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a un centro asistencial cercano. Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de lesionados ni su estado de salud.

Asimismo, las autoridades policiales capturaron al conductor de la camioneta blanca vinculada al trágico accidente. Aún no se ha revelado su identidad. En los videos se pudo observar al hombre en la parte trasera de la patrulla policial. Las causas del accidente aún están bajo investigación.

Conductor de la camioneta blanca accidentada.

 (Foto: captura de video)

Listado de los niños que viajaban en la mototaxi

Entre los menores involucrados en el trágico accidente están Íker Martínez Redondo, de 7 años, estudiante de primer grado; los gemelos Sebastián (fallecido) y Noha Serrano, ambos de 8 años y cursando el tercer grado junto a Eylin Serrano; Dayra Siloé Serrano, alumna de cuarto grado; y las estudiantes de quinto grado, Karla Camila Martínez, de 9 años, y Dilcia Denise López, de 12 años.

