Surge macabra hipótesis sobre asesinato de la estudiante Merary Tomé

La búsqueda de Merary Celenia Tomé Centeno, una adolescente de 14 años, terminó de la peor manera.
Autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado dentro de bolsas plásticas en una colonia cercana a su vivienda corresponde al de la menor, reportada como desaparecida desde el pasado 9 de octubre.
Ese día, Merary salió de su casa en la colonia Flor del Campo, zona 2 de Tegucigalpa, alrededor de las 11:00 de la mañana, con rumbo al Instituto Saúl Zelaya Jiménez, donde cursaba el tercer ciclo.
Desde entonces, sus familiares perdieron todo contacto con ella.
Durante dos días, vecinos, amigos y parientes se unieron en una intensa búsqueda, compartiendo fotografías en redes sociales y solicitando apoyo a las autoridades para dar con su paradero.
Fue el 11 de octubre cuando en la colonia Altos de Laureles, situada cerca de Flor del Campo, se realizó un macabro hallazgo: el cuerpo de una joven envuelto en bolsas.
En ese momento no fue posible confirmar su identidad, pero posteriormente Medicina Forense estableció que se trataba de Merary.
El Instituto Saúl Zelaya Jiménez expresó su consternación y emitió un acuerdo de duelo en memoria de la estudiante, descrita como una joven tranquila y responsable.
Hasta ahora, la Policía Nacional no ha ofrecido información oficial sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles sospechosos.
Sin embargo, versiones preliminares apuntan a que la menor habría sido víctima de acoso por parte de un hombre con antecedentes delictivos que residía en la misma comunidad.
De acuerdo con esas versiones, Merary habría rechazado las insinuaciones del sujeto, lo que pudo motivar una reacción violenta.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el cuerpo presentaba signos de tortura, aunque detalles específicos, como la posible mutilación reportada por medios locales, no han sido confirmados por Medicina Forense ni por la Policía.