Jairo murió en el mismo lugar donde su hermano sufrió un accidente el 1 de octubre

El pequeño de 11 años residía en el bordo de Brisas del Campo y cursaba el quinto grado en la escuela. Se transportaba con su padre en motocicleta por el segundo anillo de SPS.

Jairo murió en el mismo lugar donde su hermano sufrió un accidente el 1 de octubre
Un niño de 11 años, identificado como Jairo Isaac García, murió este lunes en un accidente de tránsito en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula.

El pequeño se transportaba con su padre en una motocicleta cerca del sector de Las Anonas cuando una rastra les habría quitado el derecho de vía.

Lamentablemente, el niño fue arrollado por las llantas traseras del pesado automotor de placas salvadoreñas.

El padre, quien conducía la motocicleta, resultó ileso tras el terrible accidente en la trocha vial que conecta con el intercambiador del norte.

El conductor del furgón huyó de la escena del accidente; sin embargo, se entregó minutos después a las autoridades policiales.

La madre de Jairo y uno de sus hermanos llegaron al lugar para reconocer el cuerpo.
Las imágenes mostraban el dolor de la familia por la pérdida irreparable de su pariente.

Aracely Vásquez describió a su hijo como un niño "alegre" y "obediente".

Relató que su esposo, padre de Jairo, lo llevaba hacia su trabajo porque no había quien lo cuidara en casa.

Dijo que ella se encontraba en el Hospital Mario Catarino Rivas con uno de sus hijos que se recupera luego de que el pasado 1 de octubre sufrió un accidente en el mismo sector donde este lunes Jairo falleció.

Fotografía en vida de Jairo Isaac García, quien cursaba el quinto grado escolar y residía junto a su familia en el bordo de Brisas del Campo.

En esta imagen, Jairo aparece junto a su hermano que se accidentó hace dos semanas. Aún no le han comunicado sobre el fallecimiento de su hermanito.

