Sam Bankman-Fried sobre JOH: "Es el prisionero más inocente que he conocido"

El exdirector ejecutivo de FTX, una extinta plataforma de intercambio de criptomonedas, Sam Bankman-Fried, relató su convivencia en prisión con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. En un extenso mensaje, Bankman-Fried afirmó haber compartido más de un año con Hernández en la misma unidad penitenciaria y aseguró que desarrollaron una relación cercana.

"Llegué a conocerlo bastante bien. Me gustaría pensar que nos hicimos amigos. Juan Orlando es el prisionero más inocente que he conocido", relató Bankman-Fried. Según su testimonio, "a diferencia de la mayoría de los presos, Juan Orlando no es agresivo. Habla bajito. Ni siquiera dice palabrotas; le enseñé la palabra shit show" y es lo más asqueroso que le he oído decir", confesó.

El exdirector también dijo que Hernández "es tranquilo e introvertido; orgulloso, con cierta reserva. Tiene una firme determinación por hacer lo correcto. También es extremadamente amable, servicial y, sobre todo, considerado".

Cuestiona la condena

En su publicación, Bankman-Fried cuestionó la condena dictada contra el expresidente hondureño y describe como insuficiente la evidencia presentada en el juicio, señalando que se basó en un arma ceremonial, una fotografía con un aficionado y testimonios de narcotraficantes que "buscaban acuerdos de cooperación". "No encontraron cocaína en su bolsillo. Ni en su casa, ni en ningún otro lugar. Ni cocaína que hubiera estado cerca de él. Ni registros de que hubiera cocaína cerca de él. Ni tráfico de dinero. Ni mensajes incriminatorios dirigidos a él o de él", argumentó. Bankman-Fried dijo que dedicó gran parte de ese año a apoyar a Juan Orlando Hernández en la preparación de su juicio. Según explicó, elaboró más de cien páginas de contrainterrogatorios, alegatos iniciales, resúmenes, notas legales y borradores de mociones previas al proceso. Añadió que, tras revisar en detalle el expediente, llegó a la conclusión de que "un hombre inocente fue declarado culpable y condenado a 45 años de prisión" "Hay muchos reclusos que no deberían estar en prisión, pero este se lleva la palma. Hernández no solo no era un narcotraficante; la mayoría lo considera así. Fue uno de los líderes anticarteles más efectivos del mundo", expuso.

Bankman-Fried sostuvo que, a su juicio, los sectores de izquierda no perciben el argumento central planteado por el presidente Donald Trump y que tampoco se plantean cuestionar si Juan Orlando Hernández era realmente culpable.